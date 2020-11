Kazada yaralanan arkadaşının başından ayrılmadı Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya’da otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücüyü, kız arkadaşı bir an olsun yalnız bırakmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 13.00 sırasında Tahılpazarı Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı Şarampol Alt Geçidi’nde meydana geldi. Rus uyruklu İgor Kuzmin idaresindeki 07 GLF 67 plakalı otomobile alt geçide girdiği esnada Oktay E. idaresindeki 07 GOC 60 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü otomobilin alt kısmına girdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Oktay E.’nin arkasında yolcu olarak bulunan kız arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Genç kız arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı. Üzerinde motosiklet kullanımına uygun koruyucu kıyafetler ve başında kaskı bulunan Oktay E., kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Sağlık ekiplerince maske takılan ve sedyeye alınan Oktay E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. İgor Kuzmin’in yanında yolcu olarak bulunan Nigar K. da kaza sonrası büyük üzüntü yaşadı. Kazada motosikletin ön kısmı hurdaya dönerken, her iki araçta çekici yardımıyla otoparka çekildi. Trafik polisi ekipleri kaza nedeniyle trafiği kontrollü olarak sağladı.

