Alman turist, pansiyondaki odasında ölü bulundu

Bu yıl uzaktan da olsa ellerinizden öpüyoruz

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Yücel BULUT/ GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Alman Thomas Miethe (59) yalnız kaldığı pansiyondaki odasında ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Koru Mahallesi'ndeki bir pansiyonda meydana geldi. Alman Thomas Miethe, cumartesi günü pansiyonda tek kişilik oda kiraladı. Dün akşam girdiği odasından çıkmayan Thomas Miethe'nin pansiyonda kalan diğer arkadaşları merak ederek, durumu pansiyon görevlisine bildirdi. Görevli, odanın kapısını açtığında Miethe'yi yerde sırt üstü yatarken gördü. Çalışanların ihbarı üzerine pansiyona gelen sağlık ekipleri Thomas Miethe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Thomas Miethe'nin cansız bedeni Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT

2020-11-24 15:52:01



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