Erteleme maçında farklı galibiyet

Muratpaşa Belediyesi kadın hentbol takımı, Süper Lig’in erteleme maçında karşılaştığı Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü’nü 21 – 33 yendi.
Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig’in 6’ncı hafta erteleme maçında deplasmanda Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü’yle karşılaştı. Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynan karşılaşmayı Arif Ilkım ve Cemal Eyinç hakem ikilisi yönetti. Paşanın Melekleri, Elazığ deplasmanında ilk yarıyı 11 – 13 önde kapattı. Beyzanur Türkyılmaz’ın 10 golle yıldızlaştığı maçtan Muratpaşa, 21 – 33 galip ayrıldı. Paşanın Melekleri, Elazığ galibiyetiyle puanını 6’ya yükseltti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.