Ambulansa yol vermek isterken karıştığı kazada ilk müdahaleyi yol verdiği sağlık ekibi yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşaktaki trafik ışıklarında motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Motosikletin, arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermek için kırmızı ışıkta geçmesi sonucu kazanın meydana geldiği bildirildi. Kazaya ilk müdahale de sürücünün yol verdiği sağlık ekibi tarafından yapıldı.

Kaza, Demokrasi Bulvarında meydana geldi. Trafik ışıklarında bekleyen Levent Altundal’ın kullandığı 07 ALD 377 plakalı motosiklet ile Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Hüseyin Acar’ın kullandığı 07 HIS 33 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali sebebiyle çevreyolu demokrasi alt kavşağında çarpıştı.

Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Hatice Altundal yaralanırken, ilk müdahale motosikletin arkasından gelen ve içerisinde hasta bulunan ambulanstaki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Altundal, olay yerine çağrılan bir başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Ambulansa yol vermek için kırmızı ışıkta geçti

Diğer taraftan, kazayı gören diğer sürücüler; kaza yapan motosikletin arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermek için kırmızı ışıkta geçtiğini ve kazanın bundan dolayı meydana geldiği dile getirdiler.

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