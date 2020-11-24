Antalya'da ambulans kazası: 1 hemşire yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde ambulans, ticari araçla çarpıştı. Kazada bir hemşire hafif yaralandı.



Kaza Merkez Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Yiğit E. kullandığı 07 HSA 85 plakalı araç ile 07 KCE 53 plakalı özel bir hastaneye ait ambulans ile Atatürk Caddesi kavşağında çarpıştı. Çarpışma sonrası sürüklenen ambulans devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ambulans içerisinde bulunan bir hemşire hafif yaralandı. Yaralı hemşire başka bir ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenebilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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