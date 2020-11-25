Minik Kadir Efe, 100 binde bir görülen Alagille Sendromu'ndan karaciğer nakliyle kurtuldu



Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 100 bin doğumda bir görülen genetik Alagille Sendromu ile dünyaya gelen 1.5 yaşındaki Kadir Efe bebek, babası Tevfik Silim'den yapılan karaciğer nakliyle hayata tutundu.

Kayseri'de yaşayan Fatma -Tevfik Silim çiftinin çocukları Kadir Efe, doğumdan sonra teşhis edilen sarılık hastalığının geçmemesi üzerine hastaneye götürüldü. Henüz 2 aylıkken hastaneye yatırılan Kadir Efe, doğuştan safra yollarının az olması nedeniyle karaciğer yetmezliği yaşamaya başladı. Alagille Sendromu teşhisi konulan Kadir Efe, 17 aylıkken değerleri geri dönüşü olmayan derecede yükselince, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Minik Kadir Efe'nin acil karaciğer nakli olmasına karar verildi. 20 gün önce, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, baba Tevfik Silim'den Kadir Efe'ye, 6 saat süren operasyonla karaciğer nakli gerçekleştirdi.

'GENETİK BİR HASTALIK'

Kayseri'de özel şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Tevfik Silim, "Yaklaşık bir ay önce Kayseri'den Antalya'ya geldik. Alagille Sendromu hastalığında anne veya baba taşıyıcı oluyormuş. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi doktorlarının yaptığı araştırmalar sonucunda Kadir Efe'ye karaciğer nakli yapılmasına karar verildi. Eşim ve ben verici olmak için başvurduk. Yapılan kontrollerde benim taşıyıcı olmadığım tespit edildi. Benden alınan karaciğerin bir bölümü oğluma nakledildi. Nakil sonucunda ben ve evladım sağlıklıyız. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne ve doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

'KADİR EFE'NİN RENGİ YERİNE GELDİ'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Koordinasyon Birimi Sorumlusu Nilgün Bilal ve koordinatörlerin hazırlıkları sonunda işlemlerinin kısa sürede bittiğini ifade eden anne Fatma Silim ise şöyle konuştu:

"Burada doktorlarımız çocuğumun hastalığını teşhis etti. Nakil yapıldı ve Kadir Efe'nin rengi yerine geldi. Eşimin verici olacağını öğrenince çok duygulandım. 20 gün önce nakil işlemi yapıldı. Oğlumuzun sağlığı için Antalya'ya taşındık. Eşime ve doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çocuğumu kaybetme korkum vardı. Doktorlarımız bizi çok rahatlattı. Nakilden sonra sağlığına kavuşacağını söylediler, çok mutluyuz."

100 BİN DOĞUMDA BİR GÖRÜLÜR

Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise Alagille Sendromu'nda genetik olarak safra yollarının az olduğunu veya hiç olmadığını belirterek, "Kadir Efe, bize geldiğinde karaciğer yetmezliği oldukça ileri evreye gelmişti. Kısa zamanda nakil olmazsa hayatını kaybedebilirdi. Bu 100 bin doğumda gördüğümüz, nadir bir hastalık. Kadir Efe'nin nakil sonrasındaki durumu çok iyi. Ameliyat olalı 20 gün oldu. Şimdi de taburcu olup eve gidecekler" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Erol AKKIR

2020-11-25 09:06:13



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