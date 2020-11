Kolombiyalı Caralina, videolardan görüp hayran olduğu Alanya'dan ev aldı

Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)KOLOMBİYA'da yaşayan Caralina Ospina (33), Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan arkadaşının gönderdiği videolardan görüp hayran olduğu ilçeden ev almaya karar verdi. 11 bin kilometre uzaklıktaki Kolombiya'dan gelip ev alan Ospina, "Alanya'da istediğiniz her şeye sahipsiniz. Bu yüzden de Alanya'da yatırım yapmaya karar verdim" dedi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yaşayan ve kurvaziyer bir gemideki işletmede çalışan Caralina Ospina, kısa bir süre önce Antalya'nın Alanya ilçesine yerleşen bir arkadaşının paylaştığı videoları görünce, Alanya'ya hayran oldu. Videolardan sonra Caralina Ospina, ilçeye gelerek ev almaya karar verdi. Araştırmalar yapan ve Alanya'daki bir emlak şirketiyle iletişime geçen Ospina, aklındaki tüm soruların yanıtlarını aldıktan sonra 11 bin 136 kilometre uzaktan gelerek Alanya'dan 40 bin euro karşılığında bir daire satın aldı. Türkiye'de tapu sisteminin birçok ülkeye göre kolay olduğunu öğrenen Ospina, evlerin fiyatlarının da birçok ülkeye göre çok uygun olduğunu, burayı tercih etmesinin bir sebebinin de bu olduğunu söyledi.

'ALANYA'DA İSTEDİĞİNİZ HERŞEYE SAHİPSİNİZ'

Alanya'nın havasını, doğasını çok beğendiğini anlatan Caralina Ospina, "Bir arkadaşım buradan ev aldı. Ondan gördüm. Türkiye'de daire alma konusunda anlatılanlara inanmak çok zordu. Daha sonra buraya gelince her şeyin çok farklı olduğunu gördüm. Alanya'da istediğiniz her şeye sahipsiniz. Bu yüzden de Alanya'da yatırım yapmaya karar verdim" dedi.

'HEM UCUZ HEM DOĞASI ÇOK GÜZEL'

Alanya'yı tercih etmesinin nedenlerini de anlatan Ospina, hem ucuz olduğu hem de Türklerin misafirperverliğini çok beğendiğini söyledi. Ospina, "Karar vermemdeki ilk şey fiyatıydı. Türkiye'ye geldikten sonra buradaki misafirperverlik, buranın hava şartları, doğası da güzel olduğu için evi aldım" diye konuştu.

'TÜRKİYE KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE DAHA BAŞARILI'

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında Türkiye'nin aldığı tedbirlerden de bahseden Ospina, Hayat Eve Sığar uygulamasını çok beğendiğini anlatırken, şunları söyledi:

"Kolombiya ile Türkiye'yi karşılaştırdığımızda, Türkiye daha başarılı bu konuda. İkincisi de burada bir uygulama var (Hayat Eve Sığar) çok iyi bir uygulama, Kolombiya'da olmayan bir şey. Uygulamadan baktığınız zaman nerede koronavirüs var nerede yok daha iyi şekilde görebiliyorsunuz. Aynı zamanda öğrendiğim kadarıyla koronavirüslü olarak yurt dışından geldiğiniz zaman devlet hastalığınız geçinceye kadar her türlü size yardımcı oluyor. Bu da bir etkendi."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

