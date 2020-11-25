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Uyuşturucuyu ceviz içine gizlemiş

DHA

Uyuşturucuyu ceviz içine gizlemiş


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir kişinin çantasında ceviz içerisine gizlenmiş, 5,80 gram afyon sakızı ele geçirildi. Zanlının yakalanma anı kameraya yansıdı.
Bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mücadele Hudut Büro Amirliği ekipleri, Ankara'dan uçakla Antalya'ya gelen A.A.'nın çantasında arama yaptı. Aramada, ceviz içine gizlenmiş, 5,80 gram afyon sakızı ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında emniyet müdürlüğüne götürülen A.A., ifadesinin ardından 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelinin yakalanma anı ise anbean kameralara yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-11-25 10:17:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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