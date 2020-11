Yürümek isteyen küçük Emir, destek bekliyor Ev hanımı Özge Koptur, Serebral Palsi (beyin felci) hastası 7 yaşındaki oğlu Mehmet Emir’i yürütebilmek için gece gündüz el işi yapıyor Her ilmeği oğlu için atan Anne Koptur, korona virüs sürecinde elinde kalan ürünlerinin satılması ve oğlunun yarım kalan tedavisinin tamamlanması için destek bekliyor

Antalya’da ev hanımı Özge Koptur, Serebral Palsi (beyin felci) hastası 7 yaşındaki oğlu Mehmet Emir’i yürütebilmek için gece gündüz el işi yapıyor. Her ilmeği oğlunun yürüyeceği günü hayal ederek atan Koptur, Korona virüs sürecinde elinde kalan ürünlerinin satılması için destek bekliyor.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki ev hanımı 3 çocuk annesi Özge Koptur’un şu an 7 yaşındaki oğlu Mehmet Emir Koptur’a 5 aylıkken Serebral Palsi (beyin felci) teşhisi konuldu. Oğlunun hastalığını duyduğunda büyük üzüntü yaşayan anne Koptur,‘doktorların çok iyi tedavi uygularsanız Emir yürüyebilir’ sözüyle harekete geçti. Oğluyla yakından ilgilenebilmek için başka bir işte çalışamayan Koptur, 3 yıldır evinde el işi çanta, kazak,patik, nazarlık, lif setleri, kırlent, yılbaşı ürünleri gibi çeşitli süs eşyaları örmeye başladı. Koptur, oğluna daha iyi imkan sunabilmek için gece yarılarına kadar örgü örmeye devam etti. Evinin bir odasını Emir’in yürümesini sağlayacak araçlarla donatmayı başaran anne Özge Koptur, bir odayı ise örgü atölyesine çevirdi. Oğlunun eğitim sürecinden de geri kalmasını istemeyen Özge Koptur, Korona virüse rağmen yılmadı. Uzaktan eğitiminin yanında, kendi de oğluna ders çalıştıran anne Koptur, pandemi nedeniyle satışlarının düşmesi nedeniyle üzüntü yaşadı. Gelirinin azalmasıyla, oğluna sağladığı tedavi seanslarında düşüş yaşayan Koptur, buna rağmen yılmadı ve ilmeklerini atmaya devam etti. Geliri üçte bir oranında düşen Özge Koptur, korona virüs sürecinde elinde kalan el emeği göz nuru ürünlerinin satın alınması için destek bekliyor.



"Her ilmeği oğlum için atıyorum"

Anne Özge Koptur, Serepral Palsi (beyin felci) hastası olarak dünyaya gelen Mehmet Emir’in 7 yaşına geldiğini söyledi. Hastalıkla mücadelelerinin halen devam ettiğinin altını çizen Koptur, “Oğlumun bu süreci sağlıklı atlatabilmesi için yoğun şekilde fizik tedavi alması gerekiyor. Bize ayda verilen 8 seans yeterli gelmiyor, buda sadece fizik tedavi. Duyu bütünleme, hippo, aqua terapi, robot bunlar malesef yok. Bende bu tedavileri alabilmesi için evde el işleri örüyorum” dedi.

Sabahlara kadar el emeği göz nuru dökerek yaptığı örgüleri sosyal medya üzerinden satmaya çalıştığını dile getiren Koptur, onlarca ilmeği oğlunun yürüyebilmesi için attığını kaydetti.

Emir’in haftanın 6 günü yoğun fizik tedaviye gittiğini ifade eden Özge Koptur, evde de kendisinin egzersiz odasında yürüyüş ve fizik tedavi yaptırdığını belirtti.



"Adım atamıyordu"

Oğlunun tedavisi için 3 yıldır evini el işi atölyesine çevirdiğine değinen Koptur, “Yılbaşı yaklaştığı için o güne özel ürünler yapmaya çalışıyorum. Bunun yanında çanta, şal, kırlent sentleri, yıl başı masa örtüsü, Noel Baba, nazarlık, lif setleri, panduf bot, kukuleta yapıyorum. Fazlasıyla zor işler yapıyorum ama oğlumun bir adım yürümesini gördüğüm zaman benim bütün yorgunluğum gidiyor. Bu işe başlamadan önce oğlum adım atmıyordu. Ama ben kendi ve duyarlı vatandaşlarımızın desteğiyle oğluma çeşitli tedaviler aldırdım. Mehmet Emir, şuan az da olsa adım atmaya başladı. Bıraktığım zaman 10 adım kendisi gidebiliyor. Aralık ayı sonunda Mehmet Emir Ankara’da 3 ameliyatı birden olacak” dedi.



"Tedavi seanslarını eksik almaya başladı"

Koptur, Korona virüs sürecinin hem satışlarını hem de oğlunun tedavi dönemini olumsuz etkilediğini bildirdi.

Pandemiden önce Mehmet Emir’in aylık 11 bine yakın tedavi masrafını ödeyebildiğini ifade eden Özge Koptur, “Mehmet Emir; hippo, aqua terapi, özel masaj, hidroterapi alabiliyordu. Şu an mümkün değil çünkü hem Korona virüs hem de maddi gücümüz buna el vermiyor. Sadece robot ve duyu bütünleme tedavisini zor karşılıyorum. Yurt dışından verilen destekler bizi ayakta tutuyor. Bu ay 19 fizik tedavi seansı borcumuz var. Bunu ödeyemezsem Emir devam edemez. Bunun ücreti de 3 bine yakın bir maliyeti var. Bu ücreti karşılamak zorundayım” şeklinde konuştu.



"Yürüyeceğine inanıyorum"

Evinin 2 odasını Mehmet Emir’in sağlığına kavuşması için düzenlediğinin altını çizen anne Koptur, oğlunun yürüyeceğine inandığını belirtti.

Mehmet Emir’in yüzde 95 zihinsel ve bedensel engelli olduğunun kendisini söylendiğini aktaran Özge Koptur, “Yoğun fizik tedavi ve ilgiyle oğlum iyileşme sürecinde. Mehmet Emir’in zihinsel hiçbir problemi kalmadı. 10 adım evin içinde yürüyebiliyor. Tedavisine devam edebildiğimiz sürece Mehmet Emir’in yürüyeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.



"Bağış yapmasınlar"

Yaptığı ürünlerin alımı noktasında destek isteyen Koptur, kimseden karşılıksız yardım beklemediğinin altını çizdi.

Sadece alınan ürünlerinin karşılığını isteyen Koptur, “Oğluma bağış toplanmasını, karşılıksız hiçbir şey istemiyorum. Yurt dışındaki takipçilerimiz karşılıksız, Mehmet Emir’in seansını karşıladılar. Ben ürün göndermek istesem de kabul etmediler” dedi.



"Mehmet Emir’den mesaj"

Mehmet Emir ise, “Annemin siparişe ihtiyacı var. Sipariş veren herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben yürümek ve koşmak istiyorum" diye konuştu.

