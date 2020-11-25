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Hatice Şimşek'in katil zanlısı hakim karşısına çıktı Sanık Gökhan Ç.: "Hatice hızla yere düştü. Kaşı yarıldı. ‘Hastaneye gidelim mi?’ dedim. Hastaneden ailesine bilgi verirler diye kabul etmedi" "Hatice’nin telefonu çaldı. Hatice uyanmadı. Uyandırmaya çalıştım ama uyanmadı. 112’yi aradım" Ölen Hatice Şimşek'in ağabeyi: "Kardeşimin öldüğünü sosyal medyadan öğrendim"

İHA

Hatice Şimşek'in katil zanlısı hakim karşısına çıktı Sanık Gökhan Ç.: "Hatice hızla yere düştü. Kaşı yarıldı. ‘Hastaneye gidelim mi?’ dedim. Hastaneden ailesine bilgi verirler diye kabul etmedi" "Hatice’nin telefonu çaldı. Hatice uyanmadı. Uyandırmaya çalıştım ama uyanmadı. 112’yi aradım" Ölen Hatice Şimşek'in ağabeyi: "Kardeşimin öldüğünü sosyal medyadan öğrendim"

Antalya’da birlikte yaşadığı sevgilisi Hatice Şimşek’i (30) döverek öldürdüğü iddia edilen sanık, ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Evde kanlı havluların bulunmasına rağmen Şimşek’i dövmediğini ileri süren sanığa, emniyette verdiği "Alkol almıştık. Gece kavga ettik ve dövdüm. Sonra uyuduk, uyandığımda öldüğünü anladım" ifadesi de soruldu. Bunun üzerine sanık, "Karakolda baskı altında nasıl ifade verdiğimi hatırlamıyorum" dedi.
Olay, geçtiğimiz 2 Ağustos’ta Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 798. Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın giriş katında yaşayan Gökhan Ç. (31), polisi arayarak birlikte yaşadığı Hatice Şimşek’in (30) hareketsiz yattığını söyledi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Şimşek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli görülen ölümün ardından bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri istendi. Bu sırada sorgulanan Gökhan Ç’nin evin balkonuna çıkarak sık sık gözyaşı döktüğü görüldü. Şüphe üzerine kelepçelenerek gözaltına alınan Gökhan Ç’nin 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Gökhan Ç’nin ilk ifadesinde, “Alkol almıştık. Gece kavga ettik ve dövdüm. Sonra uyuduk, uyandığımda öldüğünü anladım. Ardından bir yakınımı, daha sonra da polisi aradım” dediği öğrenildi. Polis Gökhan Ç. ile olay gecesi aynı evde olan kardeşi Ümran Ç. ve sevgilisi S.A’yı da gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Gökhan Ç. ve Ümran Ç. ’kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, S.A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ümran Ç., tutukluluğa yaptığı itirazdan bir hafta sonra tahliye edildi.
Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Ç. SEGBİS sistemiyle katılırken, tutuksuz yargılanan Ümran Ç., S.A., Hatice Şimşek’in ağabeyi Ömer Şimşek ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Gökhan Ç., savunmasında Hatice Şimşek ile 2013 yılında tanıştığını, tanıştıktan 2 ay sonra sevgili olduklarını belirtti. 2016 yılında bir ayrılık yaşadıklarını ifade eden Gökhan Ç., 2019 yılında tekrar barıştıklarını ve geçtiğimiz yıl kasım ayından bu yana aynı evde yaşadıklarını söyledi. Gökhan Ç., “Hatice ağabeyi tarafından darp ediliyordu. Hatta bir ara ağabeyi, Hatice ve bana durakta saldırdı. Şikayetçi olmadık. Hatice istemedi. 2020 yılının Kurban Bayramı’nda ben Elmalı’ya gidecektim. Hatice’ye de söyledim, gelmek istemedi. Ben Elmalı’ya gittim. Hatice bayramın 1. günü beni aradı, ağabeyiyle kavga ettiğini söyledi. Kendisini sakinleştirdim. Bayramın 2. günü kardeşim Ümran ile birlikte Antalya’ya geldim. Eve gittiğimde cam kırıkları vardı. Hatice alkol alıyordu. Ensesine buz koyuyordu. Benden bira istedi, aldım. Morali bozuk olunca dışarıya çıkalım dedik" dedi.
Olay günü Hatice Şimşek’in morali bozuk olması nedeniyle kız kardeşi Ümran Ç’yi arayarak dışarıya çıkma teklifinde bulunduğunu ifade eden Gökhan Ç., “Aracı Ümran kullanıyordu. Bir türkü bara gittik, eğlendik. Daha sonra oradan ayrıldık. Dönüşte aracı ben kullandım. Eve vardığımızda biz araçtan indik, Ümran inmek istemedi. Ümran alkollüydü. Bende onun bu şekilde araba kullanmasını istemedim, bizde kalmasını söyledim. Bende bunun üzerine Ümran’la kavga ettim. Ona iki tokat vurdum. Evin önünde konuşmamak için yakında bulunan parka gittik. Ümran’a ‘S.A. gelip seni alacak’ dedim, bu şekilde sakinleşmesini sağladım” diye konuştu.

“Hatice’yi uyandırmaya çalıştım ama uyanmadı”
Şimşek’in o sırada balkonda oturduğunu belirten Gökhan Ç., “Hatice, ‘Ümran’a sahip çıktığın kadar bana sahip çıkmıyorsun’ deyip içeriye girdi. O sırada hızla yere düştü. Kaşı yarıldı. ‘Hastaneye gidelim mi?’ dedim. Hastaneden ailesine bilgi verirler diye kabul etmedi. Daha sonra uyuduk. Sabah uyandım. Eğlence merkezinde çektiğimiz videolara bakıyordum. O sırada Hatice’nin telefonu çaldı. Hatice uyanmadı. Uyandırmaya çalıştım ama uyanmadı. 112’yi aradım. Sağlık ekipleri ne dediyse onu yaptım. Suni teneffüs ve kalp masajı yaptım. Ben Hatice’yi darp etmedim” ifadelerini kullandı.
Sanık, mahkeme başkanının, ‘Olay yerinde kanlı havlular temizlenmeye çalışılmış. Çamaşır makinasına atılmış. Bunlara ne diyorsun?’ sorusuna ise “Hatice kaşı kanadığında yüzünü yıkadı. Kanlı havluyu da makinaya attı. Olay yerinde herhangi bir temizlik yapmadım” yanıtını verdi.
Sanığa, emniyette ve savcılıkta verdiği ifade ile duruşmada yaptığı savunmanın arasında neden farklılıkların olduğu da soruldu. Soru üzerine Gökhan Ç., “Karakolda baskı altında nasıl ifade verdiğimi de hatırlamıyorum. Emniyetteki anlattıklarım doğru değildir” dedi.

“Gece saatlerinde Gökhan beni aradı”
Gökhan Ç’nin kardeşi Ümran Ç’nin de savunması dinlendi. Olay günü Elmalı’dan Hatice Şimşek’in isteği üzerine döndüklerini anlatan Ümran Ç., “Gece saatlerinde Gökhan beni aradı. ‘Hatice’nin morali bozuk, eğlenelim’ dedi. S.A., ben, Gökhan ve Hatice eğlenmeye gittik. Orada eğlendik ve herhangi bir tartışma olmadı. Gökhan ben alkollü olduğum için arabayı benim kullanmamı istemedi” dedi.

“Bana, ‘Hatice nefes almıyor’ dedi”
Hep birlikte araca bindikten sonra eve geldiklerini, daha sonra aralarında tartışma yaşandığı için parka gittiklerini anlatan Ümran Ç., “Parkta ben ‘eve gideceğim’ diyerek ısrar ettim. Bunun üzerine Gökhan bana vurdu. Beni zorla evin önüne getirdiler. Daha sonra yine eve gitmem için ısrar ettim. Sonra S.A’yı aradım. Hatice Gökhan’a yönelik, ‘Ümran’la ilgilendiğin kadar benimle ilgilenmiyorsun’ dedi ve hışımla içeriye girdi. Gökhan’da peşinden gitti. Ben o sırada içeriye girmedim. Sarhoştum. S.A. ve ben, benim arabamla Döşemealtı’na gittik. Öğleden sonra kardeşim beni aradı. ‘Hatice nefes almıyor’ dedi. Bende 112’yi aramasını söyledim. Bende sonra yanlarına gittim. Gittiğimde 112 de, polisler de oradaydı” şeklinde konuştu.

“Gökhan, ‘ben ikisini dövdüm’ dedi
S.A. da, olay günü eğlence merkezinde Gökhan Ç. ve Hatice Şimşek arasında ufak bir tartışma yaşandığını belirterek, daha sonra hep birlikte Gökhan Ç’nin evine gittiklerini, burada Ümran Ç’nin eve gitmek istemesi üzerine tartışma çıktığını kaydetti. S.A., “Gökhan önce Ümran’ı, sonra Hatice’yi itti. Komşuların rahatsız olması üzerine parka gitmeyi teklif ettim. Ümran bana gitmemi söyledi. Bende mahallenin biraz ötesinde dolandım. Sonra Gökhan bana telefon açtı ve ‘ben ikisini dövdüm’ dedi. Daha sonra ben eve gittim ve Ümran’ı sakinleştirdim ve oradan ayrıldık” dedi.

“Kardeşimin öldüğünü sosyal medyadan öğrendim”
Şikayetinin devam ettiğini ifade eden Hatice Şimşek’in ağabeyi Ömer Şimşek ise kardeşinin öldüğünü sosyal medyadan öğrendiklerini söyledi. Şimşek, “Olaydan önce arife günü Hatice bize geldi. Ben babamların üst katında yaşıyorum. Hatice’de babamların evine gelmişti. Hatta Hatice’yle onun kendi odasında biraz konuştuk. Kendisiyle herhangi bir tartışma yaşamadım. Hatice’yi darp da etmedim. Bayramın 1. günü de babamlardaydı. Ben Gökhan Ç. ile birlikte yaşadığını bile bilmiyordum. Kız arkadaşıyla kalıyor diye biliyordum. Ben Gökhan’la Hatice’yi dövsem, Hatice’yi bir daha onun yanına asla göndermezdim” ifadelerini kullandı.
Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanık Gökhan Ç’nin tutukluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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