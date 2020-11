70 yıldır ata yadigarı demircilik mesleğini sürdürüyor 70 yıldır her türlü demire şekil veren demirci ustası, mesleğini oğluna bırakmanın gururunu yaşıyor

Antalya’nın Akseki ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki demirci ustası Mehmet Tüfenkçi, dedesinden kalan 150 yıllık dükkanda ata yadigarı demircilik mesleğini sürdürüyor. 70 yıldır her türlü eşyaya, sıcak demiri tavında döverek şekil veren Tüfenkçi, dede ve babasından miras kalan mesleğini oğluna bırakmaya hazırlanıyor.

Akseki ilçesine 39 kilometre uzaklıktaki 150 haneli Hocaköy Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Tüfenkçi, dedesinin başlattığı sıcak demirciliği 70 yıldır sürdürüyor. 70 yıldır her türlü demire şekil veren Tüfenkçi, demir malzemeyi kömürle oluşturulan kora bırakıp, oğlu Mehmet Tüfenkçi ile çekiçle örste dövdükten sonra suda soğutup son şeklini vererek tarım aletleri yapıyor.



Babadan oğula

70 yıldır sürdürdüğü demircilik mesleğini oğlu Mehmet Tüfenkçi’ye öğrettiğini ve öldükten sonra gözünün arkada olmayacağını söyleyen Tüfenkçi, “Oğlum çocukluğundan beri yanımda çalıştı. Ben yaşlandım. Her ne kadar yapmaya da çalışsam artık eski gücüm kalmadı. Artık bu mesleği oğluma bırakıyorum” dedi.



"Benden sonra oğlum sürdürecek"

Kömür ocağında demiri ısıtıp döverek el ve tarım aletleri yapan Tüfenkçi, bitme noktasında bulunan sıcak demircilik mesleğini oğluna da öğreterek kendisinden sonra mesleğinin devam edeceğini söyledi. Tüfenkçi, "Dedemden kalan 150 yıllık dükkanda oğlumla birlikte bu mesleği sürdürüyorum. Eskiden köyde 5 demirci ustası vardı. Artık yapan kalmadı. Bu mesleği oğluma öğrettim. Benden sonra oğlum bu mesleği sürdürecek" diye konuştu.

Mehmet Tüfenkçi, dağ köylerinde yaşayanların kendisine tarım aletleri, balta, kazma, satır, keser ve bıçak gibi birçok alet yaptırdıklarını sözlerine ekledi. Sıcak demircilikle yapılan aletlerin bir dönem başta tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar olmak üzere, hemen hemen her iş dalında çalışanlar için vazgeçilmez olduğunu anımsatan Tüfenkçi, "Meslek dedemden babama, babamdan da bana miras kaldı. Bende oğlum Mehmet’e öğrettim. Benden sonra da oğlum bu mesleği sürdürecek ancak meslek eskisi kadar ilgi görmüyor. Yaklaşık 6570 yıldır bu mesleği sürdürüyorum" şeklinde konuştu.

Her türlü eşyaya, sıcak demiri tavında döverek şekil verdiğini ifade eden Tüfenkçi, şöyle konuştu:

"Eskiden sırtımızda dağlardan kömür getirirdik. Akseki’deki hurdacılardan demir alırdık. Araba ve hayvan yoktu. Hurda demirleri sırtımızda getirirdik. Dedemden kalan 150 yıllık dükkanda oğlumla birlikte bu mesleği sürdürüyorum. Mesleğe çok küçükken başladım. Babamın ocağının yanı başına demiri ısıtırdım. Kor ateşte demiri kaynatırdım. Oradan demiri çıkartıp döverdim. Okuldan sonra kendimi mesleğe verdim. Zaten köyde de yapacak başka bir işimiz yoktu. Nakış işler gibi demiri işlemeye başladım. Kazma, çekiç, orak, bıçak ve her türlü tarım ve ev aletini demire işleyerek yapıyorum."

Mehmet Tüfenkci, dağ köylerinden kendisine tarım aletleri, balta, kazma, satır, keser ve bıçak gibi birçok alet yaptırdıklarını ifade ederek, bir zamanların en önemli mesleklerinden sıcak demirciliğin eskisi kadar ilgi görmediğini, zamana direnmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

