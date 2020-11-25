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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı’ndan kadına şiddetle mücadeleye pankartlı destek

İHA

Konyaaltı’ndan kadına şiddetle mücadeleye pankartlı destek

Konyaaltı Belediyesi, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla belediye binasına ‘Asıl Biz Hop Dedik’ pankartı astı. Belediye Başkanı Semih Esen, kadına şiddetin gündeme gelmesinin bir taraftan sevindirici, ancak bir çözüm bulunamaması noktasında da üzüntü verici olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler, 1999 yılında 25 Kasım tarihini, ‘Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü’ olarak ilan etti. Konyaaltı Belediyesi de 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla belediye binasına ‘Asıl Biz Hop Dedik’ pankartı astı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de ‘Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’ üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Semih Esen, konunun tekrar gündeme gelmesinin bir taraftan sevindirici, ancak bir çözüm bulunamaması noktasında da üzüntü verici olduğunu söyledi.
Esen, sivil toplum örgütlerinin bu konuyu sürekli gündemde tuttuğuna dikkat çekti. Esen, “Konuyla ilgili elbette yasal düzenleme gereklidir ama tek başına yeterli değildir. Kadına karşı işlenen suçlar, ağır ve paraya çevrilmeyen bir müeyyide ile düzenlenmelidir. Sorunun kalıcı bir şekilde düzelmesi, ancak toplumda kadına bakışın değiştirilmesiyle mümkündür. Kadına bakış açısının değişmesi, doğru yönlendiren bir eğitim anlayışıyla mümkündür” dedi.
“Sorun kaynağında çözülmeli”
Şiddetin ülkenin problemi olduğunu belirten Esen, şiddetin sona ermesi anlamında yerel yönetim olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktardı. Sorunun kaynağında çözülmesi için çabaladıklarını kaydeden Esen, “Dilerim bu gayretlerimiz çocukların daha mutlu oldukları, annelerin saygı ve sevgi gördüğü bir aile ortamına katkı sunar. Bu anlayışta olan derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının mücadelelerini de yürekten kutluyorum” diye konuştu.
Hukuksal ve psikolojik destek
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı Avukat Kübra Turan da Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kübra Turan, kadına şiddetin son bulması gerektiğini belirterek bu noktada dernek olarak çalışmalar yaptıklarını söyledi. Turan, kadın cinayetleri ve ailelerin sorunlarının çözümü noktasında mağdur kadınlara her türlü hukuksal ve psikolojik destek verdiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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