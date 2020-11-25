Uysal’dan Kiev'de Türkiye’yi temsil edecek sporcuya başarı dileği

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yarın başlayacak Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek Muratpaşa Belediyespor sporcusu Işıl Alaş ve diğer milli sporculara başarılar diledi.

Muratpaşa Belediyespor’un 14 yaşındaki sporcusu Işıl Alaş, ay yıldızlı formayla 26 29 Kasım tarihlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenecek Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası’da mücadele edecek. Alaş, Ritmik Jimnastik grup milli takımıyla Mersin’deki son hazırlık kampını tamamlayarak kafileyle birlikte Ukrayna’ya hareket ederken, Belediye Başkanı Ümit Uysal da hem Muratpaşa Belediyespor’un başarılı cimnastikcisine hem de diğer milli sporculara başarılar diledi. Türkiye’yi top ve labut kategorisinde temsil edecek Sibel Alaş ve diğer sporculara çok güvendiğini dile getiren Başkan Uysal, “Herkes için olduğu kadar sporcular açısından çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ama Ukrayna’da bayrağımızın dalgalandırıp gururla İstiklal Marşı’mızın söyleneceğine inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.