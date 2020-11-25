Havalimanında çantadaki cevizin içinden uyuşturucu çıktı

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Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde bir şüphelinin çantasında yapılan aramada, ceviz içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekipleri, Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. 12 Ekim’de Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne gelen yolcular arasında risk analizine dayalı yapılan çalışmalarda, Ankara’dan gelen A.A. isimli şüphelinin çantasında arama yapıldı. Yapılan aramada ceviz içerisine gizlenmiş 5,80 gram afyon sakızı ele geçirildi. Şüpheliye “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak” suçundan işlem yapıldı.

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