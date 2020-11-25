Dünyaca ünlü sahil, martı ve yerleşik Ruslara kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyaca ünlü sahil, martı ve yerleşik Ruslara kaldı

DHA

Dünyaca ünlü sahil, martı ve yerleşik Ruslara kaldı


Alparslan ÇINAR/ ANTALYA (DHA)ANTALYA'nın yazkış kalabalık olmasıyla dikkati çeken dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yerleşik Ruslara ve martılara kaldı. Rus Aleksandr Pelipenka, her gün mutlaka 1-2 kilometre yüzdüğünü söyledi.
Türkiye'nin büyük bölümünde karlı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 23 derece olduğu kentte nem oranı ise yüzde 65 ölçüldü. Yaz aylarında ve kışın özellikle hafta sonu yoğunluğuyla öne çıkan Konyaaltı Sahili'nde çoğunlukla yerleşik Rusların olduğu dikkat çekti. Bazıları denizin keyfini sürerken, bazıları ise sahil bandında yürüyüş yaptı. Boş sahilin martılara kaldığı gözlendi.
Denizde dakikalarca kulaç atan Rus Aleksandr Pelipenka, her gün en az 1-2 kilometre yüzdüğünü ve denizin çok güzel olduğunu söyledi. Havanın da nispeten ılık olduğunu belirten Pelipenka, eşiyle birlikte havanın ve denizin keyfini sürdüklerini söyledi.
Sahil bandında yürüyüş yapan Nebahat Topal ise "Hava ve deniz çok güzel. Ancak biz denize girmeyip, yürüyüş yapmayı tercih ettik. Her gün mutlaka yürüyüş yaparız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2020-11-25 12:32:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havalimanında çantadaki cevizin içinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Havalimanında çantadaki cevizin içinden uyuşturucu ...
Uysal’dan Kiev'de Türkiye’yi temsil edecek sporcuya başarı dileği
YEREL HABERLER Uysal’dan Kiev'de Türkiye’yi temsil edecek sporcuya ...
Muratpaşa’da kadına şiddete yönelik fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER Muratpaşa’da kadına şiddete yönelik fotoğraf sergisi
3 günde 13 iş yerini soyan çok sayıda suç kaydı olan zanlılar tutuklandı
YEREL HABERLER 3 günde 13 iş yerini soyan çok sayıda suç kaydı olan ...
Kolombiyalı Caralina, videolardan görüp hayran olduğu Alanya'dan ev aldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kolombiyalı Caralina, videolardan görüp hayran olduğu ...
Konyaaltı’ndan kadına şiddetle mücadeleye pankartlı destek
YEREL HABERLER Konyaaltı’ndan kadına şiddetle mücadeleye pankartlı ...
70 yıldır ata yadigarı demircilik mesleğini sürdürüyor 70 yıldır her türlü demire şekil veren demirci ustası, mesleğini oğluna bırakmanın gururunu yaşıyor
YEREL HABERLER 70 yıldır ata yadigarı demircilik mesleğini ...
Antalya'da kafelere dadanan 2 şüpheli, 10 iş yerinin bahşiş kutusunu çaldı Tip box hırsızları, polisin 250 saatlik güvenlik kamera görüntüsü izlemesi sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kafelere dadanan 2 şüpheli, 10 iş yerinin ...
Aynı evde büyüyen kedi ve köpek, uzun süre sonra bir araya geldi
YEREL HABERLER Aynı evde büyüyen kedi ve köpek, uzun süre sonra bir ...
'Pandemi sürecinde aile içi şiddet arttı'
YEREL HABERLER 'Pandemi sürecinde aile içi şiddet arttı'
Kavgada ısırılıp kuduz tedavisi gördü, parmak kırmaktan hapsi istendi
YEREL HABERLER Kavgada ısırılıp kuduz tedavisi gördü, parmak ...
Hatice Şimşek'in katil zanlısı hakim karşısına çıktı Sanık Gökhan Ç.: "Hatice hızla yere düştü. Kaşı yarıldı. ‘Hastaneye gidelim mi?’ dedim. Hastaneden ailesine bilgi verirler diye kabul etmedi" "Hatice’nin telefonu çaldı. Hatice uyanmadı. Uyandırmaya çalıştım ama uyanmadı. 112’yi aradım" Ölen Hatice Şimşek'in ağabeyi: "Kardeşimin öldüğünü sosyal medyadan öğrendim"
YEREL HABERLER Hatice Şimşek'in katil zanlısı hakim karşısına ...
Antalya Orman Çiftliği’ne 10 ton ekmeklik buğday ekildi
YEREL HABERLER Antalya Orman Çiftliği’ne 10 ton ekmeklik buğday ...
Yürümek isteyen küçük Emir, destek bekliyor Ev hanımı Özge Koptur, Serebral Palsi (beyin felci) hastası 7 yaşındaki oğlu Mehmet Emir’i yürütebilmek için gece gündüz el işi yapıyor Her ilmeği oğlu için atan Anne Koptur, korona virüs sürecinde elinde kalan ürünlerinin satılması ve oğlunun yarım kalan tedavisinin tamamlanması için destek bekliyor
YEREL HABERLER Yürümek isteyen küçük Emir, destek bekliyor Ev hanımı ...
Davut Çetin: “Aşı başarılı olursa gelecek yıl ekonomi ve turizm iyi gidecek” ATSO Kasım Meclis’i online olarak yapıldı
YEREL HABERLER Davut Çetin: “Aşı başarılı olursa gelecek yıl ekonomi ...
Uyuşturucuyu ceviz içine gizlemiş
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu ceviz içine gizlemiş
Kolombiyalı Caralina, videolardan görüp hayran olduğu Alanya'dan ev aldı
YEREL HABERLER Kolombiyalı Caralina, videolardan görüp hayran olduğu ...
Minik Kadir Efe, 100 binde bir görülen Alagille Sendromu'ndan karaciğer nakliyle kurtuldu
YEREL HABERLER Minik Kadir Efe, 100 binde bir görülen Alagille ...
Kemer'de 30 dakikada iki mevsim bir arada yaşanıyor
YEREL HABERLER Kemer'de 30 dakikada iki mevsim bir arada yaşanıyor
Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler
YEREL HABERLER Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç ...
Antalya'da ambulans kazası: 1 hemşire yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da ambulans kazası: 1 hemşire yaralı
Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı; hemşire yaralandı
YEREL HABERLER Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı; hemşire ...
Jandarma öğretmenleri unutmadı Okullarında olamayan öğretmenlerin masalarına çiçek bıraktılar
YEREL HABERLER Jandarma öğretmenleri unutmadı Okullarında olamayan ...
Motosikletli kuryeye talep artınca kadınlar, sahaya indi (2)
YEREL HABERLER Motosikletli kuryeye talep artınca kadınlar, sahaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X