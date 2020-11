Antalya’da yerleşik yabancıların kasımda deniz keyfi Hava kapalı olmasına rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girdiler

Turizmin başkenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde hava kapalı olmasına rağmen yerleşik yabancılar denize girmeye devam etti.

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece olduğu kentte kasımda yüzmenin keyfi yaşanıyor. Havanın kapalı olmasına rağmen sahile gelenlerin yürüyüş yaptığı, kıyıda ise kahvaltı yapanların olduğu görüldü. Beydağları’nın karla kaplı olmasına rağmen Konyaaltı Sahili’ne gelen bazı yerleşik yabancılar denize girmeye devam etti. Bir kişi ise üzerine bindiği sörf tahtasını kano gibi kullanarak kıyı boyunca tur attı.

Rus emekli öğretmen Garina Strabadova, havanın ılık ama denizin sıcak olduğunu söyledi. Bugün güneş olmamasına rağmen havanın çok güzel olduğunu belirten Strabadova, “Antalya çok güzel. 5 yıldır burada yaşıyorum. Her gün denize girmeye çalışıyorum” dedi.



"Bize her mevsim yaz"

Emekli Hakan Derman ise, “Antalya’da denize devam, hava güzel. Su sıcaklığı 24 derece civarında ama üşümüyorum. Kışın da deniz kıyısındayız. Her gün burada vakit geçiriyoruz. Ülke genelindeki soğuk hava bizi etkilemiyor. Bize her mevsim yaz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.