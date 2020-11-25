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Çalıştığı inşaattan düşen Berkay, hayatını kaybetti

DHA

Çalıştığı inşaattan düşen Berkay, hayatını kaybetti


Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen Berkay Yıldız (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Berkay Yıldız, kalıp çaktığı sırada 3 metre yükseklikten düştü. Arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Berkay Yıldız, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Tedaviye alınan Berkay Yıldız, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2020-11-25 13:00:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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