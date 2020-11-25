Lüks cipte infaz: 2 ölü, 1 yaralı (1)

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Varsak semtinde öğle saatlerinde meydana gelen saldırıda, 34 DKF 631 plakalı lüks cipteki 2 kişi tabancayla vurularak öldürüldü, 1 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lüks cipin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-11-25 13:27:32



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