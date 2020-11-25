Vali Yazıcı: “Kadına yönelik şiddetin acizlik olduğunu beyinlere yerleştireceğiz” Vali Yazıcı, kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısına katıldı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi. Erkeklerin kendilerinden daha güçsüz olan kadınlara ya da çocuklara olan şiddetinin bir acizlik olduğunu beyinlere yerleştireceklerini belirten Yazıcı, önceliklerinin insanları bilinçlendirerek şiddeti engellemek olduğunu ifade etti. Yazıcı, “Buna rağmen önüne geçilemiyorsa güvenlik güçlerimizin oluşturacağı korkuyla belli oranda önlemeye devam edeceğiz” dedi.

Aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla ilgili kuruluşların katılımıyla hayata geçirilen 20202021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla 81 ilde eş zamanlı toplantı yapıldı.

Antalya’da düzenlenen toplantıya, Vali Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı SG Albay Sezai Özkurt, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda, verilen görev ve sorumlulukların seferberlik ruhu içinde gecikmeksizin yerine getirilmesi, 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun’ uygulamasında etkinlik ve koordinasyonun artırılması, yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi ve uygulamalardaki etkinliğin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

“Herkesin başına bir polis koyma gücümüz yok”

Ülkemizde, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için her türlü tedbirin alındığını belirten Vali Yazıcı, “Türkiye, gündemine aldığı aile içi şiddet daha doğrusu kadına yönelik şiddetle özel olarak mücadele etmeye çalışıyor. Bunu hep birlikte yapmaya gayret ediyoruz. Şunu da biliyoruz ki bu mücadele sadece polisiye tedbirlerle çözülebilecek bir konu değil. En basit ifadesiyle herkesin başına bir polis ya da jandarma koyma gibi gücümüz yok, dünya da böyle bir uygulama da yok. Toplumun bilinçlenmesi insanların bilinçlenmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Bizler devlet olarak tedbir alıyoruz, hâkimlerimiz de gerekli kararları alıyor ama polislerimiz 24 saat evin içinde olamayacağına göre vatandaşlarımızı bilinçlendirerek bu konuyu aşabileceğimizi düşünüyorum. Erkeklerin kendilerinden daha güçsüz olan kadınlara ya da çocuklara olan şiddetinin bir acizlik olduğunu beyinlere yerleştirmemiz gerekiyor. Polis ve jandarmamız bu sorunu engellemek adına elindeki bütün teknolojik imkânları kullanıyor kullanmaya da devam edecek” dedi.

Yazıcı, önceliklerinin insanları bilinçlendirerek şiddeti engellemek olduğunu ifade etti. Yazıcı, “Buna rağmen önüne geçilemiyorsa güvenlik güçlerimizin oluşturacağı korkuyla belli oranda önlemeye devam edeceğiz. Şiddeti uygulayan için sert kararlar alınacağının bilincini oluşturarak, gerekirse devletin gücünü göstererek belli oranda bunun önüne geçmeye gayret edeceğiz. Bunu da hem güvenlik kuvvetleri olarak yapacağız hem de ilgili birimlerle koordine ederek çalışacağız. İnşallah önümüzdeki 25 Kasımlarda kadına yönelik şiddetin sona erdiği günleri görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

KADES stantlarını ziyaret

Vali Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kazım Özalp Caddesi üzerinde kurduğu stantları da ziyaret ederek, stant görevlisi polis ve jandarma personelinden bilgi aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı kadın personelin görev yaptığı stantlarda broşür dağıtılarak, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına birebir bilgi verildi.

Vali Yazıcı'nın ziyareti sırasında standa yaklaşan bir kadın, KADES uygulamasını telefonuna yükleyerek nasıl kullanılacağını öğrendi. Vali Yazıcı, “Umarım başınıza kötü bir olay gelmez. Fakat olabilecek bir durumda da bu program sayesinde çok kısa sürede yardıma ulaşacaksınız" dedi.

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