Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

İHA

Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarda M.A. (34), E.A. (19) ve M.K. (40) isimli şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, farklı mahallelerde takibe aldığı 3 şüpheliden M.O. (18), M.Ö. (22), F.M.E. (85) ile Azerbaycan uyruklu T.M. ve S.M. isimli kişilerin uyuşturucu satın aldığını tespit etti. Ekipler, uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli ile uyuşturucu satın alan 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 4.72 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.O., M.Ö., T.M., S.M., F.M.E. ‘uyuşturucu madde kullanmak' suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, M.A., E.A. ve M.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emlakçıların kanlı hesaplaşması: 2 kişiyi öldürdü, intihar etti (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Emlakçıların kanlı hesaplaşması: 2 kişiyi öldürdü, ...
Bakanlık, belediye ve barodan ‘Şiddet Önleme Merkezi’ protokolü Konyaaltı'nda kısa süre içinde Şiddet Önleme Merkezi kurulacak
YEREL HABERLER Bakanlık, belediye ve barodan ‘Şiddet Önleme Merkezi’ ...
Vali Yazıcı: “Kadına yönelik şiddetin acizlik olduğunu beyinlere yerleştireceğiz” Vali Yazıcı, kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Kadına yönelik şiddetin acizlik ...
Kumluca’da KADES anlatıldı
YEREL HABERLER Kumluca’da KADES anlatıldı
Topladıkları mantarlar geçim kaynakları oldu Kumluca’da sonbahar yağmurlarından sonra çıkan mantarları, kilosunu 30 TL’den satışa sunuyorlar
YEREL HABERLER Topladıkları mantarlar geçim kaynakları ...
Esnaf ve sanatkarlara yapılandırma imkanı
YEREL HABERLER Esnaf ve sanatkarlara yapılandırma imkanı
Muratpaşa Belediyespor’un rakibi Bodrum Yalıkavak oldu
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyespor’un rakibi Bodrum Yalıkavak ...
Kepezli kadınlar güne sporla başlıyor
YEREL HABERLER Kepezli kadınlar güne sporla başlıyor
Antalya'da korkunç saldırı Lüks cipin içindeki 2 kişi başlarından vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da korkunç saldırı Lüks cipin içindeki 2 kişi ...
Lüks cipte infaz: 2 ölü, 1 yaralı (1)
YEREL HABERLER Lüks cipte infaz: 2 ölü, 1 yaralı (1)
İnşaatta beton harcı dökümü sırasında kalıp çöktü: 4 yaralı
YEREL HABERLER İnşaatta beton harcı dökümü sırasında kalıp çöktü: 4 ...
Antalya’da inşaatın beton kalıbı çöktü: 4 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da inşaatın beton kalıbı çöktü: 4 yaralı
Çalıştığı inşaattan düşen Berkay, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çalıştığı inşaattan düşen Berkay, hayatını kaybetti
Antalya’da yerleşik yabancıların kasımda deniz keyfi Hava kapalı olmasına rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girdiler
YEREL HABERLER Antalya’da yerleşik yabancıların kasımda deniz ...
Alanya’da kadına yönelik şiddet toplantısı
YEREL HABERLER Alanya’da kadına yönelik şiddet toplantısı
Hayvana şiddet yasası için 1,5 milyon imza
YEREL HABERLER Hayvana şiddet yasası için 1,5 milyon imza
Atalay: "Şiddet virüsünün aşısı örgütlü mücadeledir" Eğitim Bir Sen Antalya Kadın Komisyonu Başkanı Zehra Atalay: "Kadına karşı şiddetin karşısında durmak hayatı savunmaktır. Bu savunmanın hakkıyla yapılması için şiddeti cinsiyetler arası değil zihniyetler arası bir çatışma olarak ele almak gerekir"
YEREL HABERLER Atalay: "Şiddet virüsünün aşısı örgütlü ...
Dünyaca ünlü sahil, martı ve yerleşik Ruslara kaldı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahil, martı ve yerleşik Ruslara kaldı
Alanya’da çalıştığı inşaatta 3 metre yüksekten düşen genç öldü
YEREL HABERLER Alanya’da çalıştığı inşaatta 3 metre yüksekten düşen ...
Havalimanında çantadaki cevizin içinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Havalimanında çantadaki cevizin içinden uyuşturucu ...
Uysal’dan Kiev'de Türkiye’yi temsil edecek sporcuya başarı dileği
YEREL HABERLER Uysal’dan Kiev'de Türkiye’yi temsil edecek sporcuya ...
Muratpaşa’da kadına şiddete yönelik fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER Muratpaşa’da kadına şiddete yönelik fotoğraf sergisi
3 günde 13 iş yerini soyan çok sayıda suç kaydı olan zanlılar tutuklandı
YEREL HABERLER 3 günde 13 iş yerini soyan çok sayıda suç kaydı olan ...
Kolombiyalı Caralina, videolardan görüp hayran olduğu Alanya'dan ev aldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kolombiyalı Caralina, videolardan görüp hayran olduğu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X