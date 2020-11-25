Akseki’de sorunlu hatlar yenilendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akseki’nin Aşağıaşıklar ve Gümüşdamla Mahallesinde içme suyu hatlarındaki sorunlu bölgeleri yeniledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, Akseki Aşağıaşıklar Mahallesi’nde dağdan gelen içme suyu boru hattında sürekli yaşanan tıkanıklara bağlı olarak gelen su kesintisi ihbarları üzerine harekete geçti. Bölgeye giden görevliler hat üzerinde cihaz ile dinleme yaptı. Tıkanıklığın yaşandığı nokta tespit edildikten sonra hattın sorunlu bölgesi yenilendi. Mahalleye kesintisiz olarak içme suyu sağlandı.

Kış bakımı yapıldı

ASAT ekipleri, Gümüşdamla Mahallesi’nde de içme suyu ana hatlarında kış bakımı yaptı. Kontroller sırasında ana hatta oluşan arıza tespit edilerek, onarım ekibi bölgeye sevk edildi. Engebeli arazi koşullarında iş makineleri ile yürütülen çalışma sonucunda arıza tamamen giderildi. Gerekli bakım ve kontrollerin ardından hatta yeniden su verildi.

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