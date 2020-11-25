Alanya Belediyesi'nin Aile ve Kadın Destek Merkezi hizmete girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya Belediyesi'nin Aile ve Kadın Destek Merkezi hizmete girdi

İHA

Alanya Belediyesi'nin Aile ve Kadın Destek Merkezi hizmete girdi

Alanya Belediyesi tarafından 1 yılda projelendirip hayata geçirdiği, Aile ve Kadın Destek Merkezi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde hizmete açıldı.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in, kadına şiddet olaylarının önüne geçmek, kadın haklarının korunması ve savunulması adına yapım sözü verdiği Alanya Belediyesi Aile ve Kadın Destek Merkezi, 1 yıl gibi kısa bir sürede projelendirilip tamamlanarak hayata geçirildi. Destek merkezi Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya Gazeteciler Cemiyeti ve Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şube Başkanı Gaye Coşkun, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve davetlilerin katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şube Başkanı Gaye Coşkun, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e projeden dolayı teşekkür ederek, “Başkanımız daha önce verdiği sözler gibi bu sözünü de tuttu. Bundan bir yıl önce projesini Alanya kamuoyu ile paylaşmıştı ve kısa zamanda yapım sözü vermişti. Bugün de burada tüm kadınlar adına kendisine teşekkür ediyorum. Keşke bu tür şeylere ihtiyaç olmasa. Ama bir yanda da acı gerçekler var. Umuyorum ki kadınaerkeğe genceyaşlıya hayvana kısacası her türlü şiddetin sona erdiği bir dünya diliyorum” dedi.
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise Gaye Coşkun aracılığıyla açılışa telefon bağlantısı ile katıldı. Güllü, “Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e tüm kadınlar adına teşekkür ediyorum. Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi hazırladı ve hizmete sundu. Kendisinin bu emekleri ve gayretleri her zaman takdirle karşılanacak” ifadelerini kullandı.
"Kadınlarımızı destekleyeceğiz"
Başkan Adem Murat Yücel ise, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde böyle anlamlı bir merkezi kentimize kazandırmaktan, siz değerli kadınların hizmetine sunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde, Aile, Kadın Destek ve Engelli Koordinasyon Merkezi’mizin üst katında hizmet verecek olan Aile ve Kadın Destek Merkezimizin şehrimize ve tüm kadınlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugüne kadar verdiği çok yönlü hizmetlerle engelli birey ve ailelerine kucak açan Engelsiz Park ve Yaşam Merkezimiz, “Engelsiz Kent Alanya” sloganıyla, engelli kardeşlerimizin karşılarına çıkan engelleri kaldırmak için yürüttüğü çalışmalara, yeni vizyon ve projelerle daha güçlü şekilde devam edecektir. Belediye olarak, en önemli amaçlarımızdan biri; kadınların, toplumda hak ettikleri değeri bir an önce tam olarak kazanmalarıdır. Biz, hem kadınlarımızın hayat standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz, hem de onlara aktif olabilecekleri nitelikli ortamlar hazırlıyoruz. Ücretsiz hizmet verecek olan Aile ve Kadın Destek Merkezi’mizde her alanda kadınlarımızı destekleyeceğiz."dedi.
"Hepimizin mücadele etmesi gereken konu"
Yücel, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmete sunulan Aile ve Kadın Destek Merkezi bünyesinde verilecek hizmetleri ise şöyle sıraladı: " Psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı, hukuksal danışmanlık, diyetisyen hizmeti, eğitim seminerleri, hobi ve el becerileri kazandırmaya yönelik atölye çalışmaları ile her daim kadınlarımızın yanında olacağız. Onları mücadelelerinde destekleyeceğiz, karşılaştıkları zorluklar karşısında daha güçlü şekilde hayata tutunmalarını sağlayacağız. Toplumsal sorumluluk bilinciyle, kadına yönelik her türlü fiziki ve psikolojik şiddeti önlemek için mücadele edeceğiz. Kadınlarımız yalnız değildir; Aile ve Kadın Destek Merkezimizin kapısı onlara her zaman açık olacaktır. Bütün kadınlarımızın
merkezimizden azami derecede faydalanmasını rica ediyorum. Devlet ve milletler, kadınlara verdiği değer kadar güçlü ve kudretlidirler. Çünkü gelecek nesilleri yetiştiren, aileyi ayakta tutan kadındır. Aile ise milletin temel taşıdır. Bu bilinçle, aile içi şiddeti önlemek, aileyi bir kurumun ötesinde huzurlu ve sıcak bir yuvaya dönüştürmek; geleceğimiz, yarınlarımız olan çocuklarımızın duygusal ve sosyal olarak sağlıklı bir aile ortamında büyümesine katkı yapmak amacıyla merkezimizde evlilik okulu açıyoruz. Erkeklerin de katılacağı evlilik okulunda genç çiftlerimize evlilik öncesinde eğitim vereceğiz. Onları her yönüyle evliliğe hazırlayacağız."
“Şiddet konusunda büyük hassasiyet var"
Kaymakam Fatih Ürkmezer deise kadına şiddet konusunda devlet kanadıyla alınan önlem ve esaslara değindi. Sağlıklı aile yapısının korunmasının ve yeniden oluşturulmasının bu tür şiddet eylemelerine son vereceğini belirten Kaymakam Ürkmezer, Kadın Acil Destek (KADES) mobil uygulamasını da tüm kadın bireylerin cep telefonlarına indirmesi gerektiğinin altını çizdi. “Şiddetin ne zaman nerede başına geleceğini hiç kimse bilemez” diyen Ürkmezer, “Olası bir tehdit anında tüm kadınlarımızın can ve mal güvenliği adına emniyet güçlerimiz her daim görev başındalar. Devletimiz kadına yönelik şiddet olaylarında sıfır toleransla mücadelesine devam etmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in solunum cihazından ayrıldığı ve fizik tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor Antalya ...
Başkan Böcek'in fizik tedavi süreci devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in fizik tedavi süreci devam ediyor
Düden Şelalesi'nde su seviyesi ölçümleri başladı
YEREL HABERLER Düden Şelalesi'nde su seviyesi ölçümleri başladı
Korkuteli polisi KADES tanıtımı yaptı
YEREL HABERLER Korkuteli polisi KADES tanıtımı yaptı
Akseki’de sorunlu hatlar yenilendi
YEREL HABERLER Akseki’de sorunlu hatlar yenilendi
Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Antalya'da lüks cip içinde başlayan alacak verecek tartışması kanlı bitti Arka koltukta bulunan kişinin öndeki iki kişiyi tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği ileri sürüldü
YEREL HABERLER Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar ...
Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Emlakçıların kanlı hesaplaşması: 2 kişiyi öldürdü, intihar etti (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Emlakçıların kanlı hesaplaşması: 2 kişiyi öldürdü, ...
Bakanlık, belediye ve barodan ‘Şiddet Önleme Merkezi’ protokolü Konyaaltı'nda kısa süre içinde Şiddet Önleme Merkezi kurulacak
YEREL HABERLER Bakanlık, belediye ve barodan ‘Şiddet Önleme Merkezi’ ...
Vali Yazıcı: “Kadına yönelik şiddetin acizlik olduğunu beyinlere yerleştireceğiz” Vali Yazıcı, kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Kadına yönelik şiddetin acizlik ...
Kumluca’da KADES anlatıldı
YEREL HABERLER Kumluca’da KADES anlatıldı
Topladıkları mantarlar geçim kaynakları oldu Kumluca’da sonbahar yağmurlarından sonra çıkan mantarları, kilosunu 30 TL’den satışa sunuyorlar
YEREL HABERLER Topladıkları mantarlar geçim kaynakları ...
Esnaf ve sanatkarlara yapılandırma imkanı
YEREL HABERLER Esnaf ve sanatkarlara yapılandırma imkanı
Muratpaşa Belediyespor’un rakibi Bodrum Yalıkavak oldu
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyespor’un rakibi Bodrum Yalıkavak ...
Kepezli kadınlar güne sporla başlıyor
YEREL HABERLER Kepezli kadınlar güne sporla başlıyor
Antalya'da korkunç saldırı Lüks cipin içindeki 2 kişi başlarından vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da korkunç saldırı Lüks cipin içindeki 2 kişi ...
Lüks cipte infaz: 2 ölü, 1 yaralı (1)
YEREL HABERLER Lüks cipte infaz: 2 ölü, 1 yaralı (1)
İnşaatta beton harcı dökümü sırasında kalıp çöktü: 4 yaralı
YEREL HABERLER İnşaatta beton harcı dökümü sırasında kalıp çöktü: 4 ...
Antalya’da inşaatın beton kalıbı çöktü: 4 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da inşaatın beton kalıbı çöktü: 4 yaralı
Çalıştığı inşaattan düşen Berkay, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çalıştığı inşaattan düşen Berkay, hayatını kaybetti
Antalya’da yerleşik yabancıların kasımda deniz keyfi Hava kapalı olmasına rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girdiler
YEREL HABERLER Antalya’da yerleşik yabancıların kasımda deniz ...
Alanya’da kadına yönelik şiddet toplantısı
YEREL HABERLER Alanya’da kadına yönelik şiddet toplantısı
Hayvana şiddet yasası için 1,5 milyon imza
YEREL HABERLER Hayvana şiddet yasası için 1,5 milyon imza
Atalay: "Şiddet virüsünün aşısı örgütlü mücadeledir" Eğitim Bir Sen Antalya Kadın Komisyonu Başkanı Zehra Atalay: "Kadına karşı şiddetin karşısında durmak hayatı savunmaktır. Bu savunmanın hakkıyla yapılması için şiddeti cinsiyetler arası değil zihniyetler arası bir çatışma olarak ele almak gerekir"
YEREL HABERLER Atalay: "Şiddet virüsünün aşısı örgütlü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X