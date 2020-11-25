Alanya’da uyuşturucu operasyonda 3 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarda M.A. (34), E.A. (19) ve M.K. (40) isimli şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, farklı mahallelerde takibe aldığı 3 şüpheliden M.O. (18), M.Ö. (22), F.M.E. (85) ile yabancı uyruklu T.M. ve S.M. isimli kişilerin uyuşturucu satın aldığını tespit etti. Ekipler, uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli ile uyuşturucu satın alan 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 4.72 gram metamfetamin ele geçirildi.



Gözaltına alınan M.O., M.Ö., T.M., S.M., F.M.E. ‘uyuşturucu madde kullanmak' suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., E.A. ve M.K. ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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