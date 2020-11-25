Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor: 2-0

Fraport TAV Antalyaspor, evinde turladıSemih ERSÖZLER / ANTALYA (DHA) Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turda Süper Lig takımı Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Pendikspor´u Fredy ve Jahovic´in attığı gollerle 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Antalya Stadyumu´ndaki karşılaşma, hakem Direnç Tonusluoğlu´nun düdüğüyle Pendikspor´un vuruşuyla başladı. Maçın 13´üncü dakikasında Antalyaspor´da Hakan Özmert´in rakip ceza sahası içerisine gönderdiği top Gökdeniz Bayrakdar´a ulaşmayınca Pendikspor kalecisi Mehmet Cinpir topu kontrol etti. Maçın 23´üncü dakikasında Fredy uzaktan topa sert vurdu, ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla dışarı gitti. Dakika 40´ı gösterdiğinde Veysel Sarı´nın ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Fredy, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk 45 dakikası Fraport TAV Antalyaspor´un 1-0´lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın 66´ncı dakikasında Fredy´nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ufuk Akyol, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Mehmet Cinpir, son anda dokunarak topu kornere gönderdi. Dakika 70´te Fredy´nin sağ taraftan yaptığı ortada topla buluşan Podolski, şık bir vuruş yaptı ancak top az farkla dışarı gitti. Maçın 76´ncı dakikasında ceza sahasında Emirhan Çağlayan´ın yaptığı müdahale sonucu Podolski yere düşünce Antalyaspor penaltı kazandı. Penaltı için topun başına geçen Jahovic topu ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçirdi. Jahovic karşılaşmanın 90´ncı dakikasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak topu kaleye gönderemedi. Maçın uzatma dakikalarında serbest vuruş sonrasında topla buluşan Pendikspor´dan Enis Durak´ın kaleye gönderdiği top direğe çarparak kaleci Ferhat´ın kucağında kaldı.
Antalyaspor aldığı galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası´nda 5'inci Tur'a yükseldi. Akdeniz ekibi bu sonuçla Ersun Yanal yönetiminde çıktığı ikinci maçında ilk galibiyetini almış oldu. Karşılaşmanın 11´inci dakikasında Pendikspor´dan Gökhan Lale, 36´ncı dakikasında ise Eray Ataklı sarı kart gördü.DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2020-11-25 21:28:00
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