Muammer, tüm organları ters doğdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muammer, tüm organları ters doğdu

DHA

Muammer, tüm organları ters doğdu


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yaşayan Sadık SüleymanGülay Arslan çiftinin üçüncü çocuğu 15 günlük Muammer Fatih Arslan bebek, tüm iç organları ters olarak dünyaya geldi. 20 bin doğumda bir görülen, 'ayna' olarak adlandırılan bu durumdaki minik bebeğin kalbi dahil, iç organlarının tamamının ters yerde oluştuğu tespit edildi.
Döşemealtı ilçesinde yaşayan Sadık Süleyman Arslan ve Gülay Arslan çiftinin üçüncü çocuğu Muammer Fatih, tüm iç organları ters dünyaya geldi. 15 gün önce özel bir hastanede dünyaya gözlerini açan bebeğin ilk muayenesinde, kalbinin sağ tarafta olduğu tespit edildi. Arslan bebeğin, röntgen ve tomografisi çekildiğinde, kalbinin yanı sıra iç organlarının tamamının ters yerde olduğu belirlendi. Bununla birlikte zatürre teşhisi konulan minik bebek, hastanenin yeni doğan yoğun bakımında gözlem altına alındı.
BEBEĞİN YAŞAMINI OLUMSUZ ETKİLEMEZ
Bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yasemin Eroğlu, tedavisi hakkında bilgi verdi. Eroğlu, organlarının ters olmasının bebeğin, çocukluk, gençlik ve yetişkinlik yaşamında olumsuz bir etki yaratmayacağını anlatarak, şöyle konuştu:
"Kalbin sağda olması ara ara gördüğümüz ve yaşadığımız normal olasılıklardan. Fakat tüm organların tam ters yerde olması 20 binde bir görülebilecek olasılık. Bebeğin karaciğeri ve safra kesesi sağda olması gerekirken solda, mide ve kalın bağırsak sol tarafta olması gerekirken sağda oluşmuş. Sağ alt köşede bulunan apandist ise sol köşede. Yani bebeğimizde tüm organlar 'ayna' diye tabir edilen düzende, her biri tam ters yerlerde. Aileye ilk bilgiyi verdiğimizde oldukça tedirgin oldular. Fakat bebeğin yaşamını olumsuz etkileyecek bir durum olmadığını anlattığımızda rahatladılar. Bebek şu an yeni doğan yoğun bakımda müşahede altında. Birkaç gün içinde taburcu edip, anne ve babasına kavuşturacağız. Fakat bebeklik ve çocukluk yaşlarında ailenin dikkat etmesi gereken unsurları da kendilerine anlattık. Allah korusun bebeğin başına bir kaza veya başka bir şey gelirse, doktoruna mutlaka iç organlarının ters olduğunu söylemeleri konusunda kendilerini uyardık ki teşhis hızlı konulabilsin."
'İLK DUYDUĞUMUZDA İNANAMADIK, ÇOK KORKTUK'
Muammer bebeğin üçüncü çocukları olduğunu anlatan Gülay Arslan, "İlk duyduğumda inanamadım. Çok korktum. Ama doktorumuz sağlığını etkileyecek bir şey olmadığını, sadece birkaç konuda dikkatli olmamız gerektiğini bize anlatınca rahatladım. Bebeğimin organları ters olduğu için olabilecek bir hastalık veya doktor müdahalesi gerekirse organlarının ters olduğunu söylememizi istediler. Bebeğimin durumuna göre bir yaşam standardım olacak" diye konuştu.
Minik Muammer'in babası Sadık Süleyman Arslan ise doktorların sözlerinin içine soğuk su serptiğini söyledi. Kontrollerin ardından bebeğin organlarının ters olduğunu öğrendiklerinde şok olduklarını söyleyen Arslan, "Doktorumuz müşahede altına aldı ve kontrolleri yapıldı. İlk haber aldığımızda hüzün oldu. Ama doktorumuz hayati bir tehlikesi olmadığını söyleyince rahatladık. Şimdi taburcu olacağı günü bekliyorum. Bebeğimi cam kuvözün arkasında uzaktan gördüm" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2020-11-26 08:22:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minibüsün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
Antalya, vaka artışı yüzde 50'nin üzerine çıkan 15 il arasında
YEREL HABERLER Antalya, vaka artışı yüzde 50'nin üzerine çıkan 15 il ...
Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor: 2-0
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor: 2-0
Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 2 - Pendikspor: 0
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 2 - ...
Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor (FOTOĞRAFLAR)
Alanya’da uyuşturucu operasyonda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu operasyonda 3 tutuklama
Antalya'da kış mevsimi trafik tedbirleri görüşüldü
YEREL HABERLER Antalya'da kış mevsimi trafik tedbirleri görüşüldü
Alanya Belediyesi'nin Aile ve Kadın Destek Merkezi hizmete girdi
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi'nin Aile ve Kadın Destek Merkezi ...
Başkan Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in solunum cihazından ayrıldığı ve fizik tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor Antalya ...
Başkan Böcek'in fizik tedavi süreci devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in fizik tedavi süreci devam ediyor
Düden Şelalesi'nde su seviyesi ölçümleri başladı
YEREL HABERLER Düden Şelalesi'nde su seviyesi ölçümleri başladı
Korkuteli polisi KADES tanıtımı yaptı
YEREL HABERLER Korkuteli polisi KADES tanıtımı yaptı
Akseki’de sorunlu hatlar yenilendi
YEREL HABERLER Akseki’de sorunlu hatlar yenilendi
Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Antalya'da lüks cip içinde başlayan alacak verecek tartışması kanlı bitti Arka koltukta bulunan kişinin öndeki iki kişiyi tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği ileri sürüldü
YEREL HABERLER Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar ...
Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Emlakçıların kanlı hesaplaşması: 2 kişiyi öldürdü, intihar etti (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Emlakçıların kanlı hesaplaşması: 2 kişiyi öldürdü, ...
Bakanlık, belediye ve barodan ‘Şiddet Önleme Merkezi’ protokolü Konyaaltı'nda kısa süre içinde Şiddet Önleme Merkezi kurulacak
YEREL HABERLER Bakanlık, belediye ve barodan ‘Şiddet Önleme Merkezi’ ...
Vali Yazıcı: “Kadına yönelik şiddetin acizlik olduğunu beyinlere yerleştireceğiz” Vali Yazıcı, kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Kadına yönelik şiddetin acizlik ...
Kumluca’da KADES anlatıldı
YEREL HABERLER Kumluca’da KADES anlatıldı
Topladıkları mantarlar geçim kaynakları oldu Kumluca’da sonbahar yağmurlarından sonra çıkan mantarları, kilosunu 30 TL’den satışa sunuyorlar
YEREL HABERLER Topladıkları mantarlar geçim kaynakları ...
Esnaf ve sanatkarlara yapılandırma imkanı
YEREL HABERLER Esnaf ve sanatkarlara yapılandırma imkanı
Muratpaşa Belediyespor’un rakibi Bodrum Yalıkavak oldu
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyespor’un rakibi Bodrum Yalıkavak ...
Kepezli kadınlar güne sporla başlıyor
YEREL HABERLER Kepezli kadınlar güne sporla başlıyor
Antalya'da korkunç saldırı Lüks cipin içindeki 2 kişi başlarından vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da korkunç saldırı Lüks cipin içindeki 2 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X