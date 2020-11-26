Safra kesesinde taş olduğunu sandı, böbrek üstü bezinde kitle çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safra kesesinde taş olduğunu sandı, böbrek üstü bezinde kitle çıktı

DHA

Safra kesesinde taş olduğunu sandı, böbrek üstü bezinde kitle çıktı


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, hissettiği ağrı ve tansiyonundaki düzensizlik nedeniyle safra kesesinde taş olduğunu düşünerek, hastaneye başvuran Elmas Kurt'un (35), sağ böbrek üstü bezinde 11 santimetrelik kitle tespit edildi. Bu boyuttaki bir kitle Türkiye'de ilk defa kapalı ve robotik yöntemle başarıyla alındı.
Manavgat ilçesinde yaşayan Elmas Kurt, 3 ay önce kasıklarında başlayıp safra kesesine yayılan ağrı nedeniyle birçok hastaneye başvurdu. Tansiyon ve şeker değerlerinde de düzensizlik yaşayan kadının hastalığı tespit edilemedi. Ağrıları şiddetlenen kadın, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Mutlu Ateş'e başvurdu. Hastayı muayene eden Prof. Dr. Ateş, ağrının nedeninin safra kesesi değil, sağ böbrek üstü bezindeki 11 santimetrelik kitleden kaynaklandığını belirledi. Bu boyutta bir kitlenin Kurt'un sağlığına zarar vereceği ve ileride kanserleşme riski olabileceği düşünülerek Prof. Dr. Ateş tarafından ameliyatla alınmasına kararı alındı. Prof. Dr. Ateş, ameliyat sonrası normal hayata dönüşte kolaylık sağlayacağını düşünerek, Kurt'un robotik ve kapalı yöntemle ameliyat olmasına karar verdi.
Ameliyata tedirginlikle giren Elmas Kurt, başarılı geçen operasyondan bir gün sonra ayağa kalkabildi. Çok iyi olduğunu ve ağrılarının kalmadığını söyleyen Kurt, 4'üncü günün sonunda ise taburcu edildi.
'AĞRIYI SAFRA KESEMDE HİSSEDİYORDUM'
3 ay önce kasıklarında ağrı başladığını anlatan Elmas Kurt, "İlk zamanlar kasıklarım ağrıyor sanıyordum. Tansiyon ve şekerim düzensizdi. Sol böbrek üstü bezimde kitle varmış, ancak ben sağ tarafta ağrı hissediyordum. Ben safra kesemde taş var sanıp hastaneye başvurdum. Rahatsızlığımı bundan sonra öğrendim. Ameliyat kararı alındı ve çok başarılı bir operasyon geçirdim. Şu an çok iyiyim. Sağlığıma kavuştum gibi hissediyorum. Zor bir ameliyattı, ancak hocalarımız çok başarılı oldukları için ameliyata girerken onlara güvenerek girdim" dedi.
'KİTLE NEREDEYSE BÖBREK KADAR OLMUŞ'
Hastanın yapılan kontrollerinde şeker ve tansiyonunda düzensizlik tespit edildiğini söyleyen Prof. Dr. Mutlu Ateş, "Hastamız kliniğimize safra kesesine yönelik başka şikayetlerle başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda sol böbrek üstü bezinde neredeyse böbrek kadar olmuş bir kitle tespit ettik. Hastanın yapılan kontrollerinde ara ara şeker ve tansiyonunun yükseldiğini öğrendik. Bunların böbrek üstündeki kitleden kaynaklanabileceğini düşünerek böbrek üstü bezinin alınmasına karar verdik" diye konuştu.
'TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAPILDI'
Kitlenin tehlike yaratabilecek boyutta olduğunu, bu nedenle ameliyat kararı verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Ateş, "4 santimetre üzerindeki kitlelerin kanserleşme ihtimali yüksektir. Hastamızdaki kitle 11 santimetreye yakın bir kitle olunca tansiyon düzensizliği de yapacağı için mutlak cerrahinin yapılması gerekiyordu. Biz ameliyatı kapalı ve robotik yöntemle yapmayı tercih ettik. Bu boyuttaki bir kitle için Türkiye'de ilk kez bu yöntemle bir ameliyat yapıldı. Dünyada da 14 santimetreye kadar bu ameliyat yapılmış" dedi.
'AMELİYATIN BU YÖNTEMLE YAPILMASI AVANTAJ SAĞLADI'
Hastanın sigara içiyor olması nedeniyle ameliyat sonrasında akciğerlerinde problem yaşadığını belirten Prof. Dr. Ateş, "Kitle boyut olarak ana damarların çevresinde yani dalak, böbrek ve ana atar damar üçgeninin ortasında olduğu için 11 santimetrelik kitle zor bir ameliyat olacaktı. Ancak kapalı ve robotik yöntemle ameliyatı 1.5 saat içerisinde bitirebildik. Hastamız genç bir hasta. Bu yaşlardaki hastalarda hem estetik hem de ameliyat sonrası normal hayata dönüş açısından ameliyatın kapalı olması çok büyük avantaj sağladı.  Ameliyatın ardından birinci günde hastamız ayağa kalktı. Sigara içiyor olmasından kaynaklı kendisini ancak 4'üncü günde taburcu edebiliyoruz" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-11-26 10:14:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Can kurtarmak için canlarını hiçe sayıyorlar
YEREL HABERLER Can kurtarmak için canlarını hiçe sayıyorlar
Antalya'nın son elek ustası
YEREL HABERLER Antalya'nın son elek ustası
Muammer, tüm organları ters doğdu
YEREL HABERLER Muammer, tüm organları ters doğdu
Minibüsün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
Antalya, vaka artışı yüzde 50'nin üzerine çıkan 15 il arasında
YEREL HABERLER Antalya, vaka artışı yüzde 50'nin üzerine çıkan 15 il ...
Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor: 2-0
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor: 2-0
Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 2 - Pendikspor: 0
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 2 - ...
Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor (FOTOĞRAFLAR)
Alanya’da uyuşturucu operasyonda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu operasyonda 3 tutuklama
Antalya'da kış mevsimi trafik tedbirleri görüşüldü
YEREL HABERLER Antalya'da kış mevsimi trafik tedbirleri görüşüldü
Alanya Belediyesi'nin Aile ve Kadın Destek Merkezi hizmete girdi
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi'nin Aile ve Kadın Destek Merkezi ...
Başkan Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in solunum cihazından ayrıldığı ve fizik tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor Antalya ...
Başkan Böcek'in fizik tedavi süreci devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in fizik tedavi süreci devam ediyor
Düden Şelalesi'nde su seviyesi ölçümleri başladı
YEREL HABERLER Düden Şelalesi'nde su seviyesi ölçümleri başladı
Korkuteli polisi KADES tanıtımı yaptı
YEREL HABERLER Korkuteli polisi KADES tanıtımı yaptı
Akseki’de sorunlu hatlar yenilendi
YEREL HABERLER Akseki’de sorunlu hatlar yenilendi
Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Antalya'da lüks cip içinde başlayan alacak verecek tartışması kanlı bitti Arka koltukta bulunan kişinin öndeki iki kişiyi tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği ileri sürüldü
YEREL HABERLER Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar ...
Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Emlakçıların kanlı hesaplaşması: 2 kişiyi öldürdü, intihar etti (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Emlakçıların kanlı hesaplaşması: 2 kişiyi öldürdü, ...
Bakanlık, belediye ve barodan ‘Şiddet Önleme Merkezi’ protokolü Konyaaltı'nda kısa süre içinde Şiddet Önleme Merkezi kurulacak
YEREL HABERLER Bakanlık, belediye ve barodan ‘Şiddet Önleme Merkezi’ ...
Vali Yazıcı: “Kadına yönelik şiddetin acizlik olduğunu beyinlere yerleştireceğiz” Vali Yazıcı, kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Kadına yönelik şiddetin acizlik ...
Kumluca’da KADES anlatıldı
YEREL HABERLER Kumluca’da KADES anlatıldı
Topladıkları mantarlar geçim kaynakları oldu Kumluca’da sonbahar yağmurlarından sonra çıkan mantarları, kilosunu 30 TL’den satışa sunuyorlar
YEREL HABERLER Topladıkları mantarlar geçim kaynakları ...
Esnaf ve sanatkarlara yapılandırma imkanı
YEREL HABERLER Esnaf ve sanatkarlara yapılandırma imkanı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X