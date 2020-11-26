Ali Çandır: "Tarım desteklerden yeterli pay almadığı için önümüzdeki dönem zorlanacaktır" ATB kasım ayı meclisi toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ali Çandır: "Tarım desteklerden yeterli pay almadığı için önümüzdeki dönem zorlanacaktır" ATB kasım ayı meclisi toplandı

İHA

Ali Çandır: "Tarım desteklerden yeterli pay almadığı için önümüzdeki dönem zorlanacaktır" ATB kasım ayı meclisi toplandı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) kasım ayı meclis toplantısı yapıldı. Pandemi döneminde ekonomiyi ele alan ATB Başkanı Ali Çandır, 10 milyon insanı bünyesinde barındıran tarıma yönelik desteklemelerin yetersizliğine dikkat çekti. Tarım için ayrılan desteklemelerin 22 milyar TL ile 2020 yılı desteklemesiyle aynı olduğunu vurgulayan Ali Çandır, “Tarım sektörü, zaten artan maliyetleri, satış fiyatlarına yansıtamamışken desteklerden de gerekli payı alamaması nedeniyle önümüzdeki dönem daha da zorlanacaktır" dedi.
Toplantı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında online toplandı. Yönetimin çalışması hakkında Meclis üyeleri bilgilendirilirken, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, pandemi döneminde ekonomik beklentiler, tarım ve Borsa’nın çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Tarımın öneminin pandemi döneminde hem ülkemizde, hem de dünyada daha çok anlaşıldığını söyleyen Çandır, “Bütün ülkeler pozisyonunu buna göre alıyor. Toplum olarak bizim de stratejik sektör tarıma gerekli desteği vermemiz gerekiyor” dedi. TBMM’de 2021 bütçe çalışmalarının başladığını belirten Çandır, gelirin 1.1 trilyon TL ve giderin 1.4 trilyon TL olarak öngörüldüğü bütçede, 300 milyar TL gibi bir açığın bulunduğunu, aradaki farkın ise başta borçlanma olmak üzere diğer yollarla kapatılacağını kaydetti. 2021 yılı bütçesinde tarıma ayrılan payın yüzde 1.6 olduğunu ve milli gelir içindeki payının yüzde 0.38’de kaldığına dikkat çeken Çandır, “Bizim sürekli talep ettiğimiz, kanunda da yazılı olan tarımın milli gelir içinde payının yüzde 1’e çıkarılması hayal oldu” diye konuştu.
"Tarım hak ettiği payı almalı"
Ali Çandır, 10 milyon insanı bünyesinde barındıran ve ekonominin kılcal damarlarına kadar işleyen tarıma yönelik desteklemelerin yetersizliğine dikkat çekti. Tarım için ayrılan desteklemelerin 22 milyar TL ile 2020 yılı desteklemesiyle aynı olduğunu vurgulayan Ali Çandır, “Tarım sektörü, zaten artan maliyetleri, satış fiyatlarına yansıtamamışken desteklerden de gerekli payı alamaması nedeniyle önümüzdeki dönem daha da zorlanacaktır. Dileğimiz bütçe görüşmelerinde tarımın hak ettiği payı alması yönündedir” dedi. Çandır, mazotta 177 milyon, gübrede 52 milyon ve hayvancılıkta 558 milyon TL azalan destekleme ödemelerinin ise sektörü yıpratacağını ifade etti.
"Somut adımlarla reformlar başlamalı"
Merkez Bankası Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı’nın değişiminin ardından ekonomik iklimde yumuşama olduğunu söyleyen Ali Çandır, 25. dönem Antalya Milletvekilli olan, Kalkınma Bakanlığı döneminde YÖREX’e destek veren Lütfi Elvan ile geçmiş dönem Maliye Bakanı Naci Ağbal’a başarı diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın reform ve Avrupa Birliği’ne yönelik söylemlerinin de piyasaya olumlu yansıdığını belirten Çandır, “Bunların söylemden öte eylemlerle taçlanması etkinin kalıcı ve sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. İş dünyası olarak bu gelişmelerden memnununuz ama somut adımlarla reformların başlamasını diliyoruz” dedi.
"İlave taleplerde bulunmaya çalışıyoruz"
İlk 10 aylık veriler incelendiğinde bu yıl ilk defa Antalya’da kurulan şirket sayısının yüzde 19’luk artış ile yüzde 23 olan ülke ortalamasının altında kaldığına dikkat çeken Çandır, “Bu, Antalya’nın içerisinde bulunduğu olumsuz durumun işaretidir” dedi. Ödenen çek tutarındaki değişimde de Antalya’nın daralma içinde olduğunun görüldüğünü belirten Çandır, “Malum salgının ve ekonomik krizin kentimizi, ülkemiz ortalamasının çok üzerinde vurduğunu ve adeta bir ekonomik afet altında olduğumuzu belirtiyoruz. Bu durumu somut rakamlarıyla ortaya koymaya ve ilave taleplerde bulunmaya çalışıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz durumda kentimize ilave bir güçlendirici yaklaşım gösterilmesini Hükümetimizden bir kez daha talep ediyoruz” diye konuştu.
"Borçlanmada artış yaşandı"
Pandemi döneminde borçlanmada yaşanan artışa dikkat çeken Çandır, Türkiye’de borçlanma ilk 10 ayda ortalama yüzde 8.73 artarken, Antalya’da borçlanma artışının yüzde 11.15 olduğunu belirtti. Çandır, “Antalya ülkemize oranla yaklaşık yüzde 50 daha fazla borçlandı” dedi. Çandır, Antalyalı iş insanlarının tüm zorluklara rağmen borçlarına sadık olma karakterlerini sürdürdüğünü vurguladı.
Ali Çandır, maliyet artışlarını fiyata yansıtamayan üreticinin borçlanarak işini sürdürmeye çalıştığını, bunun tarım sektörünün çıkmazı olduğunu söyledi. Çandır, “İlk 9 ayda ülkemizde yüzde 2.70 artan tarım kredilerine karşılık kentimizde yüzde 13.45’lik bir borçlanma artışı yaşandı” dedi. Çardır, rakamların tarım sektörünün elde ettiği gelirin giderinden az olduğunu gösterdiğini kaydetti.
"Tarımsal ihracat performansımız çok iyi"
Antalya’nın dış ticarette de Türkiye ortalamasının üzerinde performans gösterdiğini belirten Çandır, “TÜİK verilerine göre ülkemizin bu yılın ilk dokuz ayında ihracatı, ithalatının yüzde 75’i kadar olurken kentimizin ihracatı ithalatının yüzde 166’sını aşmış durumdadır. Tarımsal dış ticarette ise Antalya daha da gelişmiştir. Türkiye’nin tarım ve hayvancılık ihracatı, ithalatının yüzde 57’si karşılarken Antalya’da bu oran yüzde 800’ü aşmıştır. 100 dolarlık tarımsal ithalat yapıyorsak, 800 dolar tarımsal ihracat yapmışız. Tarımsal ihracata katkısı olan, üreten tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu. Çandır, dış ticarette rekabeti diğer ülkelerle yapmamız gerektiğinin altını çizerken, “Dış ticarette rekabeti diğer ülkelerle yapmalıyız. Ama biz daha çok komşumuzla rekabet yapıyoruz. Fiyat kırarak ihracat yapmaya çalışıyoruz. Bu, hem karlılığı düşürüyor hem de ülkemiz değerlerini diğer ülkelere daha ucuza pazarlamamıza neden oluyor” dedi.
"Kota kabul edilemez"
Meclis’te Rusya ile yaşanan domates kotasına da değinen Başkan Çandır, “uçak krizi” sonrası Rusya tarafından domatese uygulanan 50 bin tonluk kotanın 2019 yılında 150 bin tona, 25 Şubat 2020 tarihinde ise 200 bin tona çıkarıldığını anımsattı. Kasım ayının son haftasında kotanın yüzde 98’inin dolduğunu kaydeden Çandır, “Ülkelerin siyasi ilişkileri ayrı, ticari ilişkileri ayrıdır. Kota kabul edilemez. İki ülke arasında sorun kalmadığına göre kotanın niye sürdüğünü anlayabilmiş değiliz. Üyelerimizin talebi kotanın tamamen kaldırılması yönünde. TOBB aracılığıyla konuyu ilgili Bakanlıklara ilettik” diye konuştu.
"Talepler kitapçık haline getirildi"
Kamunun yaş sebze ticaretine girerek özel sektörle rekabet etmesinin ticarete etkilerini Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a ilettiklerini kaydeden Çandır, konuyla ilgileneceği söyleyen Bakan’ın özel sektörün bilgisine başvuracağını söyledi. Çandır, sözleşmeli tarıma yönelik yasal düzenlemelerin geliştirilmesi, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki artan girdi maliyetleri, makarna, un, yem, süt ve et üretimi ile iştigal eden üyelerin sorunları, Burdur Antalya hızlı tren hattının bir an önce hayata geçirilmesi, afetlerden zarar gören üreticilere uzun vadeli kredi ve diğer finansal desteklerin sağlanması, bunların zor durumda olan sektörlere hibe şeklinde yapılmasını da dile getirdiklerini anlattı. Çandır, KDV alacaklarının bir an evvel ödenerek üyelerin nakit akışlarının düzenlenmesi ve geçici vergi uygulamasının 2021 yılında kaldırılması, çiğ süt fiyatlarının en az 3 TL’ye çıkarılması ve primlerin artırılması ile referans fiyatların 36 aylık periyotlarla belirlenmesi, üreticilerin kullandığı enerji bedellerinin mahsul dönemlerinde ve yılda iki defa fatura edilmesi, tarıma dayalı enerji bedellerinde indirim uygulanmasını da toplantıda ilettiklerini belirtti. Taleplerin kitapçık haline getirilip ilgili Bakanlıklara iletildiği bilgisini veren Çandır, taleplerinin takipçisi olacaklarını vurguladı.
"Hasyurt Tarım Fuarı canlanıyor"
Son birkaç yıldır düzenlenmesine ara verilen ancak bölge tarımının gelişimine ciddi katkısı olan Hasyurt Tarım Fuarı’nın yeniden düzenlenmesi için Finike Belediyesi ve Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte çalıştıklarını bildiren Çandır, “Fuarın 2021 yılı Mart ayında salgın koşullarına uygun olarak 25’inci kez düzenlenmesi için çalışıyoruz. Finike Belediyesi ve Kumluca Ticaret ve Sanayi Odamızın talebiyle ‘eski adıyla yeni tarzıyla’ bu fuarı yapalım istiyoruz” diye konuştu.
Başkan Çandır, Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenledikleri Zeytin Mektebi, Sizin Oraların Nesi Meşhur Programı hakkında üyelere bilgi verirken, Tarım Konseyi toplantısına katılarak tarıma destek veren Antalya Valisi Ersin Yazıcı’ya teşekkür etti. Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Oda’nın düzenlediği “Kente Önem Katanlar” ödülünü almaya hak kazananları kutlarken, KÖK ödülleri kapsamında Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yaptırılan spor salonu için ATSO’yu tebrik etti.
Mecliste üyeler, sektörleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Safra kesesinde taş olduğunu sandı, böbrek üstü bezinde kitle çıktı
YEREL HABERLER Safra kesesinde taş olduğunu sandı, böbrek üstü ...
Can kurtarmak için canlarını hiçe sayıyorlar
YEREL HABERLER Can kurtarmak için canlarını hiçe sayıyorlar
Antalya'nın son elek ustası
YEREL HABERLER Antalya'nın son elek ustası
Muammer, tüm organları ters doğdu
YEREL HABERLER Muammer, tüm organları ters doğdu
Minibüsün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
Antalya, vaka artışı yüzde 50'nin üzerine çıkan 15 il arasında
YEREL HABERLER Antalya, vaka artışı yüzde 50'nin üzerine çıkan 15 il ...
Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor: 2-0
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor: 2-0
Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 2 - Pendikspor: 0
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 2 - ...
Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor (FOTOĞRAFLAR)
Alanya’da uyuşturucu operasyonda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu operasyonda 3 tutuklama
Antalya'da kış mevsimi trafik tedbirleri görüşüldü
YEREL HABERLER Antalya'da kış mevsimi trafik tedbirleri görüşüldü
Alanya Belediyesi'nin Aile ve Kadın Destek Merkezi hizmete girdi
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi'nin Aile ve Kadın Destek Merkezi ...
Başkan Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in solunum cihazından ayrıldığı ve fizik tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor Antalya ...
Başkan Böcek'in fizik tedavi süreci devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in fizik tedavi süreci devam ediyor
Düden Şelalesi'nde su seviyesi ölçümleri başladı
YEREL HABERLER Düden Şelalesi'nde su seviyesi ölçümleri başladı
Korkuteli polisi KADES tanıtımı yaptı
YEREL HABERLER Korkuteli polisi KADES tanıtımı yaptı
Akseki’de sorunlu hatlar yenilendi
YEREL HABERLER Akseki’de sorunlu hatlar yenilendi
Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Antalya'da lüks cip içinde başlayan alacak verecek tartışması kanlı bitti Arka koltukta bulunan kişinin öndeki iki kişiyi tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği ileri sürüldü
YEREL HABERLER Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar ...
Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Emlakçıların kanlı hesaplaşması: 2 kişiyi öldürdü, intihar etti (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Emlakçıların kanlı hesaplaşması: 2 kişiyi öldürdü, ...
Bakanlık, belediye ve barodan ‘Şiddet Önleme Merkezi’ protokolü Konyaaltı'nda kısa süre içinde Şiddet Önleme Merkezi kurulacak
YEREL HABERLER Bakanlık, belediye ve barodan ‘Şiddet Önleme Merkezi’ ...
Vali Yazıcı: “Kadına yönelik şiddetin acizlik olduğunu beyinlere yerleştireceğiz” Vali Yazıcı, kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Kadına yönelik şiddetin acizlik ...
Kumluca’da KADES anlatıldı
YEREL HABERLER Kumluca’da KADES anlatıldı
Topladıkları mantarlar geçim kaynakları oldu Kumluca’da sonbahar yağmurlarından sonra çıkan mantarları, kilosunu 30 TL’den satışa sunuyorlar
YEREL HABERLER Topladıkları mantarlar geçim kaynakları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X