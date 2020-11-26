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Başkan Uysal: “Şiddet arttıkça kadınlarımıza, çocuklarımıza yansıyor”

İHA

Başkan Uysal: “Şiddet arttıkça kadınlarımıza, çocuklarımıza yansıyor”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü’nde düzenlenen etkinlikte, dünyanın şiddetin yükseldiği, otoriter rejimlerin arttığı bir dönemi yaşadığını belirterek, Uysal, “Şiddet arttıkça sosyal açıdan daha zayıf durumda olan kadınlarımıza, çocuklarımıza yansıyor. Buna karşı mücadele etmek lazım. Mücadeleyi her alanda vermeye gayret ediyoruz” diye konuştu.
Muratpaşa Belediyesi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü’nde etkinlik gerçekleştirdi.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği’yle (TOCİN) birlikte Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, derneğin “Feminist ve Profeminist Köylüler” projesi kapsamında Döşemealtı’nın Kovanlık Mahallesi’nde çekilen ‘Paylaştıkça’ filminin prömiyeri gerçekleştirildi. Etkinliğe Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal’la birlikte katılırken CHP İl Başkanı Nusret Bayar, projeye destek veren İsviçre Büyükelçiliği’nden Müsteşar Tiziano Balmelli, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve filmde rol alan Kovanlık Mahallesi sakinleri de yer aldı.
Gösterim öncesi, Müsteşar Balmelli konuşmasında öncelikli olarak pandemi koşullarında ‘güvenli turizm’ çalışmalarıyla önemli sayıda turist ağırlayan Antalya’yı bu başarısı dolayısıyla kutladı. Balmelli, bu başarıda yerel yönetimlerin payının yadsınamaz olduğunun altını çizdi. Balmelli, konuşmasının devamında şiddetin tüm dünyanın ortak sorunu olduğunu belirterek, kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı kimseyi ikna durumunda olmadıklarını söyledi. Müsteşar Balmelli’nin konuşmasının ardından TOCİN Başkanı İlyas Ali Daştan kendisine bir anı plaketi takdim ederken Kovanlık Mahallesi de bölgenin yöresel el dokuması kilimini günün anısına hediye etti.
“Yükseliş görülmeye başlandı”
Belediye Başkanı Ümit Uysal da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü’nün bütün dünyayı düşünceye sevk etmesi gerektiğini söyledi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının ardından dünyanın, 20’nci yüzyılın ikinci yarısını çok romantik, çok hümanist, çok paylaşımcı bir şekilde geçirdiğini belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:
“Burada BM’nin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin dünyaya nüfus etmesiyle kadın hakları, çocuk hakları alanın ve diğer bütün hak kategorilerinde çok iyi, olumlu gelişmeler oldu. Sübjektif görüş olarak, her iki Dünya Savaşını yaşayan jenerasyonun vefatıyla 21’inci yüzyıl başında büyük bir geriye dönüş, çatışmalı hal, şiddet dozunda ve otoriter rejimlerde artış, yükseliş görülmeye başlandı. Bu en çok kadınlarımızı, çocuklarımızı etkiliyor. Şiddet arttıkça sosyal açıdan daha zayıf durumda olan kadınlarımıza, çocuklarımıza yansıyor. Buna karşı mücadele etmek lazım. Mücadeleyi her alanda vermeye gayret ediyoruz. Ama ne yapsak az. Hep daha çok şey yapmak gerekiyor.”
Konuşmaların ardından Bora Temel ve Hasan Sağ’ın yönetmenliğini yaptığı senaryosu Özlem Önder’e ait bütün işlerin kadınlar tarafından yapıldığı bir köye, bir yazarın gelmesiyle kadın ve erkek arasında eşitliğin sağlanmasını anlatan 20 dakikalık kısa filmin gösterimi yapıldı.
Paylaştıkça filminin prömiyerinin ardından Muratpaşa Belediyesi’nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü etkinliği, Fulya Ölmez Zorlu’nun solist olarak katılacağı ‘Kadın Sesi Değmiş Şarkılar’ konseriyle devam etti.

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