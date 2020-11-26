Antalya OSB Teknopark ilk genel kurulunu yaptı

Bilim ve teknoloji alanında gelişmesine öncülük etmesi hedefiyle kurulan Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknopark, ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve firmalarının, bilimteknoloji alanında gelişmesine öncülük etmesi, ArGe ve inovasyon yatırım ve faaliyetlerinin tek bir merkezde toplanması amacıyla kurulan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark, ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve yönetim kurulunun teknoparkın kuruluşundan bu yana geçen 2 yıllık süreçte gerçekleştirdiği faaliyet ve bilançolarının ibra edildiği genel kurulun Divan Başkanlığını, Antalya OSB Teknopark Başkan Vekili Hakkı Ergin Civan üstlendi.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen genel kurula Teknopark kurucu ortağı kurum ve kuruluşları temsilen Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mızrab Cihangir Deniz, Genç Organize Sanayi Derneği Kurucu Başkanı Canan Gürkan, Antalya Teknopark Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yayla, Nuri Büyükselçuk, Erdal Kılıç, İlhan Metin, Prof. Dr. Ömer Halil Çolak, Dr. Ali Cem Başarır ve Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay katıldı.

“Üretimin tam kalbinde olmasını sağlayacak”

Başkan Ali Bahar’ın 2 yıllık süreçte gerçekleştirilen faaliyetler hakkında verdiği bilgiler ile başlayan genel kurulda, 20182019 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edilirken teknopark inşai faaliyetlerinin sorunsuz seyri içi sermaye artırımına gidilmesi kararlaştırıldı. Yaptığı konuşmada, Teknopark kurucu ortakları Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Bilim Üniversitesi’nin akademik kapasiteleri ve laboratuvar altyapılarının, Antalya OSB Teknopark için önemli bir avantaj olduğunu belirten Başkan Ali Bahar, “Bu imkanlar Teknoparkımızda yer alacak girişimciler için büyük bir fırsat oluşturmaktadır. Ayrıca teknoparkımızın organize sanayi bölgesi içinde yer alması, girişimcilerin sanayi ve üretimin tam kalbinde olmasını sağlayacak, onların teknolojik gelişimlerine büyük katkı sunacaktır” dedi.

Kendi ArGe binalarını yapmak isteyen girişimcilerin proje başvurularını almaya başladıklarını belirten Başkan Bahar, ilk firma kabulünü de sağlık alanında Yaşam Hastaneleri ile yaptıklarını söyledi. Kendi ArGe binalarını yapmak isteyen firmalardan gelen taleplerin arttığını belirten Başkan Ali Bahar, Antalya OSB Teknopark ekosisteminde yer almak isteyen girişimcilerin projelerini değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

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