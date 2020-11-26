AÜ buluşu lisanslanarak üretime geçiyor AÜ patentine TÜBİTAK’dan destek

Akdeniz Üniversitesi tarafından geliştirilen Diş Ağrısını Tedavi Edici Ağız Solüsyonu patenti, TÜBİTAK tarafından Yenilik Destekleme Programı kapsamında sanayiye aktarılacak 19 teknoloji arasında yer aldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında ilk defa yayınlanan çağrı sonuçlandı. Akdeniz Üniversitesi Diş Ağrısını Tedavi Edici Ağız Solüsyonu patenti ile TÜBİTAK Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısından faydalanmaya hak kazanan dokuz üniversiteden birisi oldu.

Akdeniz Üniversitesi’nin başvuru sahibi olduğu Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Fatih Çetinkaya’nın buluşu olan “Diş Ağrısını Tedavi Edici Ağız Solüsyonu’’ patenti, Akdeniz TTO ticarileştirme çalışmaları kapsamında Hasbiotech İlaç. San. Ve Tic. A.Ş firmasına lisanslanacak.

Çağrıdan yararlanmaya hak kazanan 9 üniversite ve TÜBİTAK tarafından sanayiye aktarılacak 19 proje arasında yer aldıkları için Akdeniz Üniversitesi olarak mutlu olduklarını ifade eden Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Prof. Dr. Ömer Halil Çolak, “Çalışmalara imza atan proje ekibi ve Akdeniz Teknoloji Transfer ofisimizi önemli başarıları için tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

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