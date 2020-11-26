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İki kardeş Antalya’da ürettikleri Kaliforniya biberini dünyaya ihraç ediyor Ömer Akcan: “Biz Aksu’yu Türkiye’nin Hollanda’sı yapmak için çalışıyoruz”

İHA

İki kardeş Antalya’da ürettikleri Kaliforniya biberini dünyaya ihraç ediyor Ömer Akcan: “Biz Aksu’yu Türkiye’nin Hollanda’sı yapmak için çalışıyoruz”

Antalya’nın Aksu ilçesinde modern tarım yöntemleriyle 230 dekar alanda Kaliforniya biberi üreten iki kardeş, ürünün tamamını yurt dışına ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Üretici bir aileden geldiklerini belirten Ömer Akcan, “Biz Aksu’yu Türkiye’nin Hollanda’sı yapmak için çalışıyoruz” dedi.
Dede ve baba mesleğini kendilerine iş edinen Ömer ve Ayşe Akcan kardeşler, hedeflerinin tarımda çok daha yol alarak, dünyanın en kaliteli ürünlerini üreten ülkesi haline gelmek istediklerini ifade etti. Tarım sektörünün üretmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğuna vurgu yapan Ömer Akcan, “Üretici aileden geliyoruz ve çocuk yaştan bu yana toprağın içinde olmamızdan dolayı bu işi meslek edindik kendimize. 50 yıllık bir aile mesleğini biz göğüsledik. Biz Aksu’yu Türkiye’nin Hollanda’sı yapmak için çalışıyoruz. İşimizi çok seviyoruz, emek veriyoruz. Genç üreticiler olarak tarıma sahip çıkıyoruz. Modern tarım yöntemleriyle üretmek hem çok keyifli hem de iş yükümüzü hafifletiyor. Bu da bize güç veriyor. Tarımda iyi bir üretim ülkesi haline gelmek istiyoruz" dedi.
22 yıl önce babalarının Aksu’da ilk Kaliforniya biberini 5 dönüm araziye ekerek başladığını kaydeden Ömer Akcan, şunları söyledi:
“O yıllarda 45 dönüm civarında seramız vardı. Yıllar içinde kademe kademe büyüyerek devam ettik. Şimdi 230 dekar alanda üretim yapıyoruz. Başlangıçta çok küçük bir pazarı vardı bu ürünün. Sadece Rusya’ya ihracat yapıyorduk. Antalya’da Aksu bölgesinde o zaman 20 dönüm ancak ekiliyordu. Türkiye’de pazarı olmamasına rağmen babam bunu yurt dışında görmüş ve tohumunu getirip ekmiş. Bölge olarak da çok uygun iklime sahip olduğumuz için kaliteli verim aldık. Pazar bu şekilde büyüyerek gitti.”

“Aksu’da 3 bin 500 dekar alana ekiliyor”
Aksu’da Kaliforniya biberinin yaklaşık her yıl 7 milyon TL civarında tohum olarak ekildiğinin altını çizen Ömer Akcan, “Aksu’da 3 bin 500 dekar Kaliforniya biberi ekiliyor. Bu ürünü Balkan ülkelerine, Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya satıyoruz. Çok yakında İtalya'ya da ürün ihraç edeceğiz. İtalya uzun süredir bizim ülkemizden ürün almıyordu. Ama yakında bizden bunu talep edecekler. Bu ürünün pazarı var, satışı yapılıyor ve üretici bu konuda rahat” dedi.

“Kaliforniya biberinin tamamı yurt dışına ihraç ediliyor”
Kaliforniya biberinin pazarı hakkında görüşlerini aktaran Ayşe Akcan ise, “Kaliforniya biberinin yüzde 98’i ihraç ediliyor, yüzde 2’lik kısım da oteller ve İstanbul’da lüks semtlere satışını yapıyoruz. Çünkü ülkemizde bu biber çok bilinen bir çeşit değil. Mutfaklarımıza henüz girmedi. Lezzeti ve aroması çok güzel bir ürün. Yurt dışında insanlar bunu bizim domatesi her şeye kullandığımız gibi bu biberi öğünlerinde her yemeğe kullanıyorlar. Bu bir kültür olmuş onlarda” ifadelerini kullandı.

“Gençler üretime katılmalı, biz danışmanlık yaparız”
Gençlerin tarımda çalışmalarını ve üretmelerini istediklerini ifade eden Ayşe Akcan, “Ülkemizde geçim çok rahat değil. Hem üretip hem de kazanç sağlamak istiyorlarsa gençler üretime yönelmeli, onlara seve seve danışmanlık yapabiliriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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