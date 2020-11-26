Manavgat Belediyesi'nden Mimar Sinan ve Kavaklı'ya sıcak asfalt

Manavgat Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde 106 mahallede sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri son olarak Kavaklı Mahallesi 6524 Sokak ve Mimar Sinan Mahallesi 6050 Sokak'ta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in talimatı doğrultusunda, sıcak havayı fırsata çeviren belediye ekipleri, yolu modern ve güvenli hale getirerek vatandaşların kullanımına sundu. Yollarının yenilendiğini ve hizmet taleplerine hızlı bir şekilde cevap verildiğini belirten mahalle sakinleri ve bölge esnafı, sıcak asfalt çalışmalarından dolayı Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e ve ekibine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Mevsim şartlarını göz önünde bulundurarak kent genelinde sıcak asfalt çalışmalarına devam edeceklerini belirten Başkan Sözen, “ Kış mevsimi öncesinde vatandaşlarımızın ayağının toza ve çamura değmesini istemiyoruz. Mevsim şartlarını göz önünde bulundurarak yer ve zaman mefhumu gözetmeden halkımızın istek ve ihtiyaçlarını gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Manavgat Belediyesi’nin çalışmalarından tüm vatandaşlarımız ayrımsız ve ayrıcalıksız bir şekilde hizmet almaya devam edecektir” dedi.

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