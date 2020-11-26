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Antalya'dan cepheye koşan Azerbaycanlı doktor görevinin başına döndü

DHA

Antalya'dan cepheye koşan Azerbaycanlı doktor görevinin başına döndü


ANTALYA, (DHA) AZERBAYCAN'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki savaşın başlamasıyla Antalya'dan cepheye koşan Azerbaycanlı doktor Amil Hüseynov, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki görevinin başına döndü.
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, doktor Amil Hüseynov ile makamında bir araya geldi. Karabağ doğumlu olan Amil Hüseynov'un yaptığı kahramanlıktan gurur duyduklarını belirten Özkan, "Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkiye halkı birbirine her zaman dost ve kardeştir. Türkiye'den Çin'e kadar Türkçe konuşuluyor, aslında çok büyük bir coğrafyayız" diye konuştu.
AİLESİNE SÖYLEMEDİ
Azerbaycan'dan dün döndüğünü söyleyen Amil Hüseynov da 27 Eylül'de başlayan Ermenistan saldırısı sonrasında 30 Eylül'de Azerbaycan Bakü'ye, sonrasında sınır hattına gittiğini anlattı. Hüseynov, savaşa katılacağını söylemeden beraberinde Azerbaycan'a götürdüğü ailesini Bakü'de bıraktığını, 44 günlük savaşın 42 gününde sınır hattında olduğunu ifade etti.
YARALI ASKERLERE İKİ BAYRAK MORALİ
Akdeniz Üniversitesi girişine asılan Azerbaycan ve Türkiye bayrağının kendisini çok duygulandırdığını söyleyerek, Rektör Özkan'a teşekkür eden Hüseynov, 2 ülke bayraklarının savaş alanında da birlikte yer aldığını, üniformasında iki bayrağın yer almasının yaralı askerlere moral olduğunu söyledi. Hüseynov yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Sınır hattında en çok bizi üzen sivil halka taarruz ateşleriydi. Hastane vurulduğunda oradaydım, yarım saat içerisinde 80 yaralı kabul ettik, katliam gibi. 20 şehidimiz oldu o gün maalesef. Elektrikler gitti, ameliyat yapamadık, ambulanslar yetmedi. Kan dolaşımını durdurmak için erkeklerin kemerlerini, kıyafetleri yırtıp, bağladık. Ama çok şükür ki şarkılarda, şiirlerde yaşattığımız Karabağ'da artık Azerbaycan halkı yaşamaya başlayacak. Oradaki camilerden yine ezan sesi duyulacak. Bu çok gurur verici. Hastane vurulduğu zaman yaralı askerlerimiz vardı. Hastanede yatan namaz kılan bir askerimiz vardı, namazdan kaldıramadım. Ateş süresince 6 roket atışı oldu. Belki de o askerimizin duaları kurtardı bizi. Hastanenin sağını solunu vurdular ama bize bir şey olmadı şükür. Ateşkesin imzalanmasıyla beraber Rus ordusunun, özellikle Türk kardeşlerimizin de desteğiyle askerlerimiz rahatladı, şu an çatışma yok. Şu an sakin durum."
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde genel cerrahi bölümünde görev yapan Amil Hüseynov, "Burada da Türk milletine hizmet ediyorum, orada da Türk milletine hizmet ediyorum. Burada da topyekûn bir şekilde savaşa girecek olursa Türkiye, hiç düşünmeden burada da o hizmetimi seve seve gösteririm" dedi. Doktor Hüseynov, Rektör Özkan'a 'Bilim ve tıp alanında yapmış olduğunuz fedakar katkılarınızdan dolayı Azerbaycan halkı adına sonsuz şükranlarımızı sunarız' yazılı bir plaket takdim etti. Rektör Özkan da Akdeniz Üniversitesi plaketi verdi.
6 yıldır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde genel cerrahi bölümünde çalışan doktor çalışan Hüseynov 32 yaşında. Aynı zamanda Türk Cerrahi Derneği Asistan Komisyon Başkanlığı yapan Dr. Amil Hüseynov, evli ve 3 kız babası.DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA
2020-11-26 15:07:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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