Rektör Özkan, Antalya'dan cepheye koşan Azerbaycanlı doktor ile görüştü

Azerbaycan Dağlık Karabağ'da savaşın başlamasıyla Antalya'dan cepheye koşan Azerbaycanlı doktor Amil Hüseynov, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ndeki görevinin başına döndü.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Azerbaycan’da cephede gönüllü sağlık hizmeti veren doktor Amil Hüseynov ile bir araya geldi. Aynı zamanda Karabağ doğumlu olan Amil Hüseynov, cephede yaşadığı zor günleri Rektör Özkan’a anlattı.

Rektörlük makamında bir araya geldiği Amil Hüseynov’un yaptığı kahramanlıktan dolayı gurur duyduklarını belirten Rektör Özkan, “Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkiye halkı birbirine her zaman dost ve kardeştir. Türkiye’den Çin’e kadar Türkçe konuşuluyor aslında çok büyük bir coğrafyayız.” diye konuştu.

Azerbaycan’dan dün döndüğünü söyleyen Amil Hüseynov da 27 Eylül’de başlayan Ermenistan saldırısı sonrasında 30 Eylül’de Azerbaycan Bakü’ye sonrasında da sınır hattına gittiğini söyledi. Ailesine savaşa katılacağını söylemeden ailesi ile birlikte Azerbaycan’a giden Hüseynov, ailesini Bakü’de bırakıp savaş alanına giderek 44 günlük savaşın 42 gününde sınır hattında olduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi girişine asılan Azerbaycan ve Türkiye bayrağının kendisini çok duygulandırdığını söyleyen ve Rektör Özkan’a teşekkür eden Hüseynov, Azerbaycan’da da Türkiye bayrağı ile Azerbaycan bayrağının savaş alanında birlikte yer aldığını ve kendi kolundaki üniformada iki bayrağın yer almasının yaralı gelen askerlere moral olduğunu söyledi.

"O anları anlattı"

Hüseynov yaşadıklarını şöyle anlattı: “Sınır hattında en çok bizi üzen sivil halka olan taarruz ateşleriydi. Hastane vurulduğunda ben oradaydım, yarım saat içerisinde 80 tane yaralı kabul ettik, katliam gibi bir durum oldu. Olayları anlatınca şuan bile duygulanıyorum. 20 şehidimiz oldu o gün maalesef, elektrikler gitti, ameliyat yapamadık, ambulanslar yetmedi. Kan dolaşımını durdurmak için erkeklerin kemerlerini, kıyafetleri yırtıp bağladık. Ama çok şükür ki şarkılarda şiirlerde yaşattığımız Karabağ’da artık Azerbaycan halkı yaşamaya başlayacak. Oradaki camilerden yine ezan sesleri duyulacak. Bu çok gurur verici bir şey. Hastane vurulduğu zaman yaralı askerlerimiz vardı hastanede yatan namaz kılan bir askerimiz vardı namazdan kaldıramadım. Ateş süresince 6 tane roket atışı oldu. Belki de o askerimizin duaları kurtardı bizi. Hastanenin sağını solunu vurdular ama bize bir şey olmadı şükür. Ateşkesin imzalanmasıyla beraber Rus ordusunun özellikle Türk kardeşlerimizin de desteğiyle askerlerimiz rahatladı şu an çatışma yok. Şu an sakin durum.”

"Seve seve gösteririm"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde genel cerrahi bölümünde görev yaptığını söyleyen Amil Hüseynov, “Burada da Türk milletine hizmet ediyorum orada da Türk milletine hizmet ediyorum. Burada da topyekÜn bir şekilde savaşa girecek olursa Türkiye, hiç düşünmeden burada da o hizmetimi seve seve gösteririm.” dedi.

Rektör Özkan’a “Bilim ve tıp alanında yapmış olduğunuz fedakar katkılarınızdan dolayı Azerbaycan halkı adına sonsuz şükranlarımızı sunarız” yazılı plaket takdim eden Amil Hüseynov’a Rektör Özkan’da Akdeniz Üniversitesi plaketi verdi.

