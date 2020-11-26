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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da FETÖ'den 9 kişi yakalandı

İHA

Antalya'da FETÖ'den 9 kişi yakalandı

Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 9 şüpheli yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması adına Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı merkez ve dış ilçelerin Terörle Mücadele Büro Amirliklerince 1622 Ekim tarihleri arasında çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda toplam 9 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 5'i alınan ifadelerinin ardından savcılığın talimatları doğrultusunda serbest bırakılırken, sulh ceza hakimliğine sevk edilen 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Ayrıca yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheli, soruşturmasının yürütüldüğü diğer il emniyet müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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