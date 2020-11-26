Antalya'da FETÖ'den 9 kişi yakalandı

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Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 9 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması adına Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı merkez ve dış ilçelerin Terörle Mücadele Büro Amirliklerince 1622 Ekim tarihleri arasında çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda toplam 9 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 5'i alınan ifadelerinin ardından savcılığın talimatları doğrultusunda serbest bırakılırken, sulh ceza hakimliğine sevk edilen 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Ayrıca yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheli, soruşturmasının yürütüldüğü diğer il emniyet müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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