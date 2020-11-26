Aytemiz Alanyaspor´da Marafona´nın sözleşmesi uzatıldı



Burcu MUTLU / ALANYA (Antalya) (DHA) Aytemiz Alanyaspor, başarılı kalecisi Jose Marafona ile sözleşme yeniledi. Bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan başarılı file bekçisinin sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Jose Carlos Coentrao Marafona'nın sözleşmesi, başkan Hasan Çavuşoğlu'nun katılımıyla Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri´nde yapılan imza töreniyle 2 yıl daha uzatıldı.

"İYİ Kİ MARAFONA'YI ALANYASPOR'A GETİRMİŞİZ"

Başkan Hasan Çavuşoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, "Marafona'yı Portekiz'de 2 yıl önce tanıdım. İyi ki tanımışım. Kendisinin ne kadar kaliteli bir kişi olduğunu ilk gördüğümde anlamıştım. İyi ki Marafona'yı Alanyaspor'a getirmişiz. Yeni sözleşmesi her iki taraf için de hayırlı olsun. Kalede duruşu ve kişiliğiyle inşallah kat edeceğimiz çok yol var. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

"ALANYASPOR´UN BAŞARISI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Alanyaspor´da olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Marafona ise "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana güvendikleri ve bu fırsatı verdikleri için başkan beye teşekkür ediyorum. Elbette Alanyaspor'un başarısı için mücadele ediyoruz. Bu güveni boşa çıkarmamak için sahada elimden geleni yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İmza töreninden genel görüntüler

Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları açıklamaları

Marafona'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-11-26 19:41:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.