Wilma Elles’in oynadığı film için Antalya tercih edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Wilma Elles’in oynadığı film için Antalya tercih edildi

İHA

Wilma Elles’in oynadığı film için Antalya tercih edildi

Başrolünde Alman sinema ve dizi oyuncusu Wilma Elles’in yer aldığı ve bir köy komedisinin anlatıldığı "Dümbüldüdüklü Köyü" isimli sinema filmi için Antalya’nın Döşemealtı ilçesine film seti kuruldu.
Yeşilçam’da oynadığı karakterle ün yapan sinema oyuncusu Coşkun Göğen’in de yer aldığı filmin senaryosu Fatma Işıklar’a ait. Filmin yönetmen koltuğunda ise Oktay Kalaycı yer aldı. Film çekimleri için Döşemealtı’na gelen Wilma Elles, ilçeye hayran kaldığını, tarihi ve doğal güzelliklerin kendisini etkilediğini söyledi.
İlçe, geçmiş yıllarda Cüneyt Arkın, Hülya Koçyigit ve Kartal Tibet’in oynadığı filmlere sahne olmuştu. Yakın zamanda ise Necati Şaşmaz’ın başrolünde oynadığı 'Kurtlar Vadisi Vatan', 'Kurtlar Vadisi Gladio', 'Aslan Parçam' sinema filmleri Döşemealtı ilçesinde çekildi. Son olarak bu hafta içinde galası yapılan yönetmenliğini Bora Temel ve Hasan Sağ’ın yaptığı kadın ayrımcılığını konu alan “Eski köye yeni adet” filmi çekildi. Yine ünlü sanatçı Mabel Matiz, 'Maya' adlı albümünde yer alan 'Sarmaşık'ın video klibini, Killik Mahallesi’nde halı tarlalarında çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahilde ölü fok bulundu
YEREL HABERLER Sahilde ölü fok bulundu
Sağlıklı Muratpaşa Hareketi Üç Kapılar’da
YEREL HABERLER Sağlıklı Muratpaşa Hareketi Üç Kapılar’da
ATSO sanal heyeti Latin Amerika’da
YEREL HABERLER ATSO sanal heyeti Latin Amerika’da
Alanya Macera Parkının temeli atıldı
YEREL HABERLER Alanya Macera Parkının temeli atıldı
Tedavi edilmeyen diyabet, kalp-damar hastalıklarına neden olabilir İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Bedrettin Oflaz: "Şeker hastalığı, tedavi edilmediği takdirde ciddi hastalıklara neden olmaktadır" "En önemlisi, kalp damar hastalıklarına, böbrek yetmezliğine ve körlüğe neden olmaktadır"
YEREL HABERLER Tedavi edilmeyen diyabet, kalp-damar hastalıklarına ...
Polise, 'Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler' diyen kadın, parayı kumarda kaybetmiş
YEREL HABERLER Polise, 'Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı ...
Antalya’da jandarmadan açıkta tütün ve makaron satanlara ceza
YEREL HABERLER Antalya’da jandarmadan açıkta tütün ve makaron ...
8. katta iskelede mahsur kalan iki işçinin zor anları Bir ucu havaya yükselen iskelede mahsur kalan ve emniyet kemeleri ile hayata tutunan iki işçinin kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER 8. katta iskelede mahsur kalan iki işçinin zor ...
Korkuteli’nde 538 bin 384 bin TL korona virüs cezası
YEREL HABERLER Korkuteli’nde 538 bin 384 bin TL korona virüs cezası
Konyaaltı Belediyesi'nden hafta sonu mesaisi
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi'nden hafta sonu mesaisi
Başkan Topaloğlu, Göynük Mahallesi’ni inceledi
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu, Göynük Mahallesi’ni inceledi
TAB'ın gündemi, 'sözleşmeli arıcılık' oldu
YEREL HABERLER TAB'ın gündemi, 'sözleşmeli arıcılık' oldu
Otobüste 5 litrelik plastik su bidonuyla koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER Otobüste 5 litrelik plastik su bidonuyla koronavirüs ...
Kanser hastalarının pandemi kaygısına sanat önerisi
YEREL HABERLER Kanser hastalarının pandemi kaygısına sanat önerisi
Oğlunun hayali için futbol kulübü kurdu
YEREL HABERLER Oğlunun hayali için futbol kulübü kurdu
Aytemiz Alanyaspor´da Marafona´nın sözleşmesi uzatıldı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor´da Marafona´nın sözleşmesi ...
Aytemiz Alanyaspor, Marafona'nın sözleşmesini uzattı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Marafona'nın sözleşmesini uzattı
Antalya'da hastane çatısında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Antalya'da hastane çatısında çıkan yangın korkuttu
Vali Yazıcı: "Serbest Bölge en önemli yatırım merkezlerinden biri"
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: "Serbest Bölge en önemli yatırım ...
Konyaaltı’nda taksi durakları, parklar ve camilere dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda taksi durakları, parklar ve camilere ...
Yıldız futbolcu Podolski, tanıtım elçisi oldu
YEREL HABERLER Yıldız futbolcu Podolski, tanıtım elçisi oldu
Bakan Ersoy: “Aşılama programını aralık itibarıyla devreye alıyoruz” “Lütfen 2021'den umudunuzu kesmeyin, umutlu olun. Bu aşılamayla birlikte vaka sayılarında çok hızlı düşüşü birkaç ay sonra yakalayacağız”
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: “Aşılama programını aralık itibarıyla ...
Dış cephe boyası yaparken iskelede mahsur kalan işçileri vatandaşlar kurtardı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Dış cephe boyası yaparken iskelede mahsur kalan ...
Yıldız futbolcu Podolski, tanıtım elçisi oldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Yıldız futbolcu Podolski, tanıtım elçisi oldu/ Ek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X