Wilma Elles’in oynadığı film için Antalya tercih edildi

Başrolünde Alman sinema ve dizi oyuncusu Wilma Elles’in yer aldığı ve bir köy komedisinin anlatıldığı "Dümbüldüdüklü Köyü" isimli sinema filmi için Antalya’nın Döşemealtı ilçesine film seti kuruldu.

Yeşilçam’da oynadığı karakterle ün yapan sinema oyuncusu Coşkun Göğen’in de yer aldığı filmin senaryosu Fatma Işıklar’a ait. Filmin yönetmen koltuğunda ise Oktay Kalaycı yer aldı. Film çekimleri için Döşemealtı’na gelen Wilma Elles, ilçeye hayran kaldığını, tarihi ve doğal güzelliklerin kendisini etkilediğini söyledi.

İlçe, geçmiş yıllarda Cüneyt Arkın, Hülya Koçyigit ve Kartal Tibet’in oynadığı filmlere sahne olmuştu. Yakın zamanda ise Necati Şaşmaz’ın başrolünde oynadığı 'Kurtlar Vadisi Vatan', 'Kurtlar Vadisi Gladio', 'Aslan Parçam' sinema filmleri Döşemealtı ilçesinde çekildi. Son olarak bu hafta içinde galası yapılan yönetmenliğini Bora Temel ve Hasan Sağ’ın yaptığı kadın ayrımcılığını konu alan “Eski köye yeni adet” filmi çekildi. Yine ünlü sanatçı Mabel Matiz, 'Maya' adlı albümünde yer alan 'Sarmaşık'ın video klibini, Killik Mahallesi’nde halı tarlalarında çekti.

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