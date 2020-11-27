Akseki’de heyelan olan yola istinat duvarı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki’de heyelan nedeniyle tek şeride düşen Güneykaya, Hocaköy, Kepez ve Kepezbeleni Mahalleleri grup yolunun güvenliğini sağlamak için istinat duvarı yaptı.

Akseki’de Güneykaya, Hocaköy, Kepez ve Kepezbeleni Mahalleleri’nin ulaşımını sağlayan grup yolunda heyelan oluştu. Tek şeride düşen ve tehlike arz eden yolda Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışma yaptı. Çalışma kapsamında yola 300 kamyon taş çekilerek istinat duvarı yapıldı. Ayrıca 200 kamyon yeni dolgu malzemesi çekilerek, yol sağlamlaştırıldı. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak yol güvenli bir şekilde yeniden çift şerit olarak ulaşıma açıldı.

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