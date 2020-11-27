Rektör Özkan'a koronavirüs aşısının ikinci dozu yapıldı



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüse yönelik Çinli firmaya ait inaktif aşının Faz 3 çalışmalarına devam ediliyor. Akdeniz Üniversitesi'nde aşı için ilk gönüllü olan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'a ikinci doz bugün yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının Faz 3 çalışmaları kapsamında başlatılan aşı uygulamasının ikinci dozu Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'a, Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Turhan tarafından yapıldı.

Çin tarafından üretilen aşının Türkiye'deki 23 uygulama merkezi arasında Akdeniz Üniversitesi'nin de yer aldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Özkan, "Aşı çalışmaları Hastane Başhekimimiz Prof. Dr. Ender Terzioğlu başkanlığında ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Turhan ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Gökhan Ertosun koordinatörlüğünde yürütülmeye devam ediyor" dedi.

İlk doz uygulamasının üzerinden iki hafta geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Özkan, "Aşının bugün ikinci dozu uygulandı. İki haftalık süreçte olumsuz herhangi bir yan etki yaşamadım. Kendimi gayet dinç ve sağlıklı hissediyorum" diye konuştu.

Aşı için gönüllü sayısının oldukça fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Gönüllü olmak için yoğun talep var. Dünyadaki ve Türkiye'deki aşı çalışmalarının da bir an önce başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2020-11-27 14:57:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.