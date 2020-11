Vali Yazıcı: “Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız” Okullarda müzik ve spor alanında çalışmalar yapılarak, uyuşturucu ile mücadele edilecek

Uyuşturucu ile mücadele toplantısına katılan Vali Ersin Yazıcı, zehir tacirlerine göz açtırmamak için ekiplerin mesai gözetmeksizin görev başında olduğunu ifade etti. Uyuşturucu ile 2 şekilde mücadele edileceğini belirten Yazıcı, "Bunlardan bir tanesi müzik, bir tanesi de spor. Özellikle ilkokul 3 ile 7. sınıf arasındaki çocuklarımızı sporla buluşturacağız. Sporda veya müzikte başarı elde eden, galibiyeti tadan çocuklarımızın özgüveni daha da artıyor. İnşallah okullarımızın açılmasıyla birlikte bu doğrultuda çalışmalar yürüteceğiz" dedi.



Antalya'da Uyuşturucu ile Mücadelede Risk Durumu Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Vali Ersin Yazıcı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Levent Akay, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan katıldı.

“Sentetik maddelere karşı uyanık olmalıyız”

Toplantıda son dönemde sentetik uyuşturucu kullanımında ciddi bir artış olduğuna dikkat çeken Vali Yazıcı önlerindeki en önemli gündem meselesinin bu olduğuna işaret etti. Özellikle sentetik uyuşturucuların birçok çeşidi olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı; “Bununla mücadele ederken hem bilgimizi güncel tutmalıyız, yeni sentetik maddelere karşı uyanık olmalıyız, hem de lojistik kanallarını kaynağına kadar, üretildiği laboratuvara kadar her aşamasını titizlikle takip edip, izleyip tezgahlarını başlarına yıkmalıyız. Ekiplerimiz titiz çalışmalarla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyorlar. Bu zorlu görevlerinde hepsine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Her okula bir polis veya jandarma görevlendiriyoruz”

Uyuşturucu ile en önemli mücadele yönteminin gençleri maddeye hiç bulaşmadan uzak tutacak çalışmalar yapmak olduğuna vurgu yapan Yazıcı “Ne yazık ki bu illete bulaşanların yüzde 90 küsuru tedavi alsa da rehabilite olsa da bu illetten kurtulamıyor. Belli bir süre sonra tekrar bulaşıyor. Polis, jandarma, sahil güvenlik, gümrük muhafaza ekiplerimiz ve bu işle gönüllü kişiler mücadele ediyor ancak bizim mücadelemizi daha çok Milli Eğitim, Gençlik Spor ve Aile Sosyal Hizmetler müdürlüklerimizle yürütmemiz gerekiyor. Her okula bir polis veya jandarma görevlendiriyoruz. Bu arkadaşlarımız hem okul idaresi ve öğretmenlerle hem de okul kantincisiyle, servis şoförleriyle, çevre esnafla iletişim kuruyor. Şüpheli durumlar ve şahısları kendilerine bildirmelerini istiyor. Zehir tacirlerini okul çevrelerinden uzak tutmaya çalışıyor. Ancak bu yeterli değil. Çocuklarımızı bu bataklıktan uzak tutmak için hiç bulaştırmamak için farklı yollar bulmalıyız” dedi.

Spor ve müzikle uyuşturucu ile mücadele edilecek

Zehir tacirleri genellikle ekonomik durumu sıkıntılı alt gelir gruplarının yoğun olduğu bölgelerde yoğunlaştığını belirten Yazıcı konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu bölgelerde diğer suçlar da daha yoğun işleniyor. Aile içerisinde ekonomik ve sosyal sıkıntı yaşayan, şiddete maruz kalan çocuk kendini sokağa atıyor ve küçük yaşta mafyacılığa özeniyor. Torbacılığa özeniyor. Suç işlemeyi marifet sanmaya başlıyor. Bunun için o çocuklarımızı devlet eliyle her türlü suça yönelmekten alıkoymalıyız. Bunu da çocuklara akıl vererek, bir şeyleri kafalarına sokmaya çalışarak değil özgüvenlerini arttırarak, kendi kendilerini gaza getirmelerini sağlayarak başarabiliriz. Ben bu noktada elimizde iki sihirli değneğimiz olduğuna inanıyorum. Bunlardan bir tanesi müzik bir tanesi de spor. Özellikle ilkokul 3 ile 7. sınıf arasındaki çocuklarımızı sporla buluşturacağız. Sporun getirdiği hırs çocuğun hayatına hedef koyuyor, daha disipline bir hale getiriyor. Sporda veya müzikte başarı elde eden, galibiyeti tadan çocuklarımızın özgüveni daha da artıyor. Uyuşturucudan kendiliğinden uzak duruyor. Başarının tadını alan çocuklarımıza mafyacılık artık cazip gelmiyor. İnşallah okullarımızın açılmasıyla birlikte bu doğrultuda çalışmalar yürüteceğiz. Çocuklarımıza aynı zamanda ahlaki, milli, manevi, örfi değerlerimizi de hatırlatacağız. Bu doğrultuda hareket ettiğimiz sürece ben uyuşturucunun artık milimize bir soruna dönüşeceğine inanıyorum”

Uyuşturucu ile mücadelenin ara vermeksizin sürüldüğüne vurgu yapan Vali Yazıcı vatandaşların da şüphe duydukları kişileri acil çağrı merkezine bildirmeleri halinde uyuşturucu ile mücadelede daha başarılı olacaklarını belirtti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğullarının sunumuyla başlayan toplantı Vali Ersin Yazıcının konuşmasının ardından soru cevap bölümüyle devam etti.

