Vali Yazıcı: “Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız” Okullarda müzik ve spor alanında çalışmalar yapılarak, uyuşturucu ile mücadele edilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Yazıcı: “Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız” Okullarda müzik ve spor alanında çalışmalar yapılarak, uyuşturucu ile mücadele edilecek

İHA

Vali Yazıcı: “Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız” Okullarda müzik ve spor alanında çalışmalar yapılarak, uyuşturucu ile mücadele edilecek

Uyuşturucu ile mücadele toplantısına katılan Vali Ersin Yazıcı, zehir tacirlerine göz açtırmamak için ekiplerin mesai gözetmeksizin görev başında olduğunu ifade etti. Uyuşturucu ile 2 şekilde mücadele edileceğini belirten Yazıcı, "Bunlardan bir tanesi müzik, bir tanesi de spor. Özellikle ilkokul 3 ile 7. sınıf arasındaki çocuklarımızı sporla buluşturacağız. Sporda veya müzikte başarı elde eden, galibiyeti tadan çocuklarımızın özgüveni daha da artıyor. İnşallah okullarımızın açılmasıyla birlikte bu doğrultuda çalışmalar yürüteceğiz" dedi.

Antalya'da Uyuşturucu ile Mücadelede Risk Durumu Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Vali Ersin Yazıcı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Levent Akay, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan katıldı.
“Sentetik maddelere karşı uyanık olmalıyız”
Toplantıda son dönemde sentetik uyuşturucu kullanımında ciddi bir artış olduğuna dikkat çeken Vali Yazıcı önlerindeki en önemli gündem meselesinin bu olduğuna işaret etti. Özellikle sentetik uyuşturucuların birçok çeşidi olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı; “Bununla mücadele ederken hem bilgimizi güncel tutmalıyız, yeni sentetik maddelere karşı uyanık olmalıyız, hem de lojistik kanallarını kaynağına kadar, üretildiği laboratuvara kadar her aşamasını titizlikle takip edip, izleyip tezgahlarını başlarına yıkmalıyız. Ekiplerimiz titiz çalışmalarla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyorlar. Bu zorlu görevlerinde hepsine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
“Her okula bir polis veya jandarma görevlendiriyoruz”
Uyuşturucu ile en önemli mücadele yönteminin gençleri maddeye hiç bulaşmadan uzak tutacak çalışmalar yapmak olduğuna vurgu yapan Yazıcı “Ne yazık ki bu illete bulaşanların yüzde 90 küsuru tedavi alsa da rehabilite olsa da bu illetten kurtulamıyor. Belli bir süre sonra tekrar bulaşıyor. Polis, jandarma, sahil güvenlik, gümrük muhafaza ekiplerimiz ve bu işle gönüllü kişiler mücadele ediyor ancak bizim mücadelemizi daha çok Milli Eğitim, Gençlik Spor ve Aile Sosyal Hizmetler müdürlüklerimizle yürütmemiz gerekiyor. Her okula bir polis veya jandarma görevlendiriyoruz. Bu arkadaşlarımız hem okul idaresi ve öğretmenlerle hem de okul kantincisiyle, servis şoförleriyle, çevre esnafla iletişim kuruyor. Şüpheli durumlar ve şahısları kendilerine bildirmelerini istiyor. Zehir tacirlerini okul çevrelerinden uzak tutmaya çalışıyor. Ancak bu yeterli değil. Çocuklarımızı bu bataklıktan uzak tutmak için hiç bulaştırmamak için farklı yollar bulmalıyız” dedi.
Spor ve müzikle uyuşturucu ile mücadele edilecek
Zehir tacirleri genellikle ekonomik durumu sıkıntılı alt gelir gruplarının yoğun olduğu bölgelerde yoğunlaştığını belirten Yazıcı konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Bu bölgelerde diğer suçlar da daha yoğun işleniyor. Aile içerisinde ekonomik ve sosyal sıkıntı yaşayan, şiddete maruz kalan çocuk kendini sokağa atıyor ve küçük yaşta mafyacılığa özeniyor. Torbacılığa özeniyor. Suç işlemeyi marifet sanmaya başlıyor. Bunun için o çocuklarımızı devlet eliyle her türlü suça yönelmekten alıkoymalıyız. Bunu da çocuklara akıl vererek, bir şeyleri kafalarına sokmaya çalışarak değil özgüvenlerini arttırarak, kendi kendilerini gaza getirmelerini sağlayarak başarabiliriz. Ben bu noktada elimizde iki sihirli değneğimiz olduğuna inanıyorum. Bunlardan bir tanesi müzik bir tanesi de spor. Özellikle ilkokul 3 ile 7. sınıf arasındaki çocuklarımızı sporla buluşturacağız. Sporun getirdiği hırs çocuğun hayatına hedef koyuyor, daha disipline bir hale getiriyor. Sporda veya müzikte başarı elde eden, galibiyeti tadan çocuklarımızın özgüveni daha da artıyor. Uyuşturucudan kendiliğinden uzak duruyor. Başarının tadını alan çocuklarımıza mafyacılık artık cazip gelmiyor. İnşallah okullarımızın açılmasıyla birlikte bu doğrultuda çalışmalar yürüteceğiz. Çocuklarımıza aynı zamanda ahlaki, milli, manevi, örfi değerlerimizi de hatırlatacağız. Bu doğrultuda hareket ettiğimiz sürece ben uyuşturucunun artık milimize bir soruna dönüşeceğine inanıyorum”
Uyuşturucu ile mücadelenin ara vermeksizin sürüldüğüne vurgu yapan Vali Yazıcı vatandaşların da şüphe duydukları kişileri acil çağrı merkezine bildirmeleri halinde uyuşturucu ile mücadelede daha başarılı olacaklarını belirtti.
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğullarının sunumuyla başlayan toplantı Vali Ersin Yazıcının konuşmasının ardından soru cevap bölümüyle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Özkan'a koronavirüs aşısının ikinci dozu yapıldı
YEREL HABERLER Rektör Özkan'a koronavirüs aşısının ikinci dozu ...
Dubalı doğum günü sürprizi pahalıya patladı Eczanenin önünde araç parkı yapılmaması için bulunan dubayı alarak arkadaşlarına doğum günü sürprizi yapmak istediler
YEREL HABERLER Dubalı doğum günü sürprizi pahalıya patladı Eczanenin ...
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan'a, Covid aşısının ikinci dozu yapıldı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan'a, Covid aşısının ...
Antalya’da korkutan yangın Kargılık alanda çıkan yangın koyun ağılına ulaşmadan söndürüldü
YEREL HABERLER Antalya’da korkutan yangın Kargılık alanda çıkan ...
Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu
YEREL HABERLER Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada ...
Kemer Atatürk Parkı çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Kemer Atatürk Parkı çalışmalarında sona gelindi
Akseki’de heyelan olan yola istinat duvarı
YEREL HABERLER Akseki’de heyelan olan yola istinat duvarı
Antalya'da kaçan hırsıza uçan tekme Marketteki ürün hırsızlığının ardından kaçan şüpheli, bir gencin uçan tekmesi ile yakalandı Hırsızın kaçması ve gencin tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçan hırsıza uçan tekme Marketteki ürün ...
Döşemealtı’nda korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda korona virüs denetimi
Genç kadın ‘gasp edildim’ dedi, gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı Bahis sitelerinde 150 bin TL kaybeden kadın, silahlı 2 kişi tarafından gasp edildiği yalanını söyledi
YEREL HABERLER Genç kadın ‘gasp edildim’ dedi, gerçek güvenlik ...
Gündoğmuşlu çiftçiler ekime başladı
YEREL HABERLER Gündoğmuşlu çiftçiler ekime başladı
Kanadından vurulan flamingoya evlerinde müdahale ettiler
YEREL HABERLER Kanadından vurulan flamingoya evlerinde müdahale ...
Antalya'da yazdan kalma günler
YEREL HABERLER Antalya'da yazdan kalma günler
Antalya’da yılın ilk çilek hasadının heyecanı başladı Hasadı yapılan çilekler, kilosu 15 TL’den satışa sunuldu
YEREL HABERLER Antalya’da yılın ilk çilek hasadının heyecanı ...
5. PCR laboratuvarı, Finike Devlet Hastanesinde hizmete başladı
YEREL HABERLER 5. PCR laboratuvarı, Finike Devlet Hastanesinde ...
Kepez Belediyesi’nde vergi mesaisi
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi’nde vergi mesaisi
Wilma Elles’in oynadığı film için Antalya tercih edildi
YEREL HABERLER Wilma Elles’in oynadığı film için Antalya tercih ...
Sahilde ölü fok bulundu
YEREL HABERLER Sahilde ölü fok bulundu
Sağlıklı Muratpaşa Hareketi Üç Kapılar’da
YEREL HABERLER Sağlıklı Muratpaşa Hareketi Üç Kapılar’da
ATSO sanal heyeti Latin Amerika’da
YEREL HABERLER ATSO sanal heyeti Latin Amerika’da
Alanya Macera Parkının temeli atıldı
YEREL HABERLER Alanya Macera Parkının temeli atıldı
Tedavi edilmeyen diyabet, kalp-damar hastalıklarına neden olabilir İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Bedrettin Oflaz: "Şeker hastalığı, tedavi edilmediği takdirde ciddi hastalıklara neden olmaktadır" "En önemlisi, kalp damar hastalıklarına, böbrek yetmezliğine ve körlüğe neden olmaktadır"
YEREL HABERLER Tedavi edilmeyen diyabet, kalp-damar hastalıklarına ...
Polise, 'Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler' diyen kadın, parayı kumarda kaybetmiş
YEREL HABERLER Polise, 'Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı ...
Antalya’da jandarmadan açıkta tütün ve makaron satanlara ceza
YEREL HABERLER Antalya’da jandarmadan açıkta tütün ve makaron ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X