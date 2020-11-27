Antalya'da semt pazarında hatalı maske takanların bahaneleri ‘yemek’ oldu Yüzde 50 vaka artışının yaşandığı noktasında uyarı yapılan Antalya'da semt pazarındaki yoğunluğun kısmi de olsa devam ettiği görüldü Pazarda maske takmayan ya da hatalı takanların zabıtaya bahanesi; su içmek, meyve veya yemek yeme oldu

Antalya’da semt pazarında, maskesini hatalı takan ya da hiç takmayanların bahanesi, içecek içmek, yemek veya meyve yeme oldu. Uyarıların ardından herkesin maskesini taktığı görüldü.

Geçtiğimiz günlerde yeni tip korona virüs (Covid19) vakalarının yüzde 50 artış yaşandığı kentler arasında yer alan turizm kenti Antalya’da semt pazarlarındaki yoğunluk azda olsa devam ediyor. Konyaaltı ilçesi Altınkum Kapalı Semt Pazarı’nda, zabıta ekipleri hem pazarcı esnafını hem de alışverişe gelen vatandaşları hoparlörden kurallara uyulması noktasında uyarı yaptı. Pazara gelen vatandaşların ve esnafın büyük çoğunluğunun maskesini taktığı görüldü. Hatalı maske takanları ise zabıta ekipleri tezgah tezgah dolaşarak uyardı. Belirli tezgahların başında oluşan yoğunluk da sosyal mesafe noktasında uyarıldı. Kalabalığın içinde maskesini indirerek ya da takmayarak; su içen, sebze meyve yiyen, yemek yiyen, arkadaşına seslenen kişiler de zabıta ekiplerinden kurtulamadı. Maske takmama bahanelerini sıralayan vatandaşları zabıta uygun bir dille ikaz etti. Tekstil bölümünde oluşan vatandaş yoğunluğu da uyarılardan nasibini aldı.



"Üzüm yiyordum"

Maskesi hatalı takılı olan Halil İbrahim, “Üzüm meyve yiyordum onun için takmadım. Kısa süreli açıktı. Normalde hep maskemi takarım, meyve yediğim için çıkarmak zorunda kaldım” dedi



"Yaban mersini yiyordum"

Yaban mersini yerken maskesini çıkaran Kadir Kahraman ise, "Dikkat ediyoruz, tadına baktım sadece. Yaban mersini attım ağzıma çiğnedim kapadım. Ama hemen yakalandım. Sıkıntı yoktur inşallah. Bundan sonra yeme içme de yapmayacağız tezgahta. Herkesi kurallara uymaya davet ediyoruz" diye konuştu.



"Çay içiyordum"

Çay içerken maskesini çıkaran Alaattin Akbulut da, “Çay içtiğim için çıkardım. Yoksa maskem hep takılı. Lavaboya giderken bile takıyorum” ifadelerine yer verdi.



"Doydum zaten"

Yemek yerken maskesini çıkaran Mustafa Çetin de, "Maskeyle nasıl yemek yiyeceğim. Yemeğimizi yedikten sonra maskemi takacağım. Doydum zaten hemen maskemi takıyorum" dedi.

Uyarının ardından maskesini takan Çetin, müşterilerine ve zabıtaya kolonya ikram etmeyi de ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.