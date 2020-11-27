Korona virüse karşı, denizde alternatif eğlence Eğlence yerlerinin kapalı olduğu Antalya'da 3 genç, gezinti teknesinde hareketli müzikler eşliğinde çifte telli oynadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde karada eğlenemeyen 3 genç çareyi denizde buldu. 3 genç gezinti teknesiyle dünyaca Ünlü Konyaaltı Sahili’nde turlayarak çifte telli eşliğinde eğlendi.

Yeni tip Korona virüs(Covid19) tedbirleri kapsamında eğlence yerlerinin kapalı olduğu turizm kenti Antalya’da, gençler ilginç bir yöntem buldu. Kaleiçi Yat Limanı’ndan gezinti teknesiyle hareket eden 3 genç, Konyaaltı Sahili kıyı şeridine geldi. Kıyıda eğlenemeyen 3 genç, açtıkları ses sisteminden yükselen hareketli oyun havaları eşliğinde oynadı. Gençlerden biri teknenin arka kısmına gelerek düşme tehlikesine rağmen çifte telli oynadı. Sahil boyunca ileri geri gidip gelen gençlerin eğlenceli dakikaları, sahildeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaş,“Dayı denizin keyfini çıkarıyor” diyerek eğlenenleri görüntüledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.