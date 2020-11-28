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Fraport TAV Antalyaspor 8 eksikle Erzurum deplasmanında

DHA

Fraport TAV Antalyaspor 8 eksikle Erzurum deplasmanında


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fraport TAV Antalyaspor, toplamda 5'inci, Süper Lig'de ise 3'üncü kez karşılaşacak. Kırmızı beyazlı takımda 7 oyuncu sakatlığı, Hakan Özmert ise kırmızı kart cezasından dolayı zorlu maçta forma giyemeyecek.
Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak topladığı 9 puanla 16'ncı sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, doğu temsilcisiyle toplamda 5'inci, Süper Lig'de ise 3'üncü kez mücadele edecek.
LİGDE ERZURUMSPOR'A KARŞI GALİBİYETİ YOK
Fraport TAV Antalyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bugüne kadar 4 maçta birbirlerine rakip oldu. Antalyaspor, bu karşılaşmalardan sadece hazırlık maçında rakibini mağlup ederken, ligde oynanan 2 maçta ise Erzurumspor'a karşı galibiyet yüzü göremedi.
Antalyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor ilk kez 2014 yılında Ziraat Türkiye Kupası maçında birbirlerine rakip oldu. Kırmızı beyazlılarla, mavi beyazlıların bu mücadelesini Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3-1 kazandı. İki takım Süper Lig'de birbirlerine 2 maçta rakip olurken, bu maçlarda Antalyaspor galibiyet alamadı. 2 maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Akdeniz ekibi, Erzurumspor'u hazırlık maçında 1 kez yenebildi.
LİGDE 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Fraport TAV Antalyaspor, ligde oynadığı son 6 maçta ise galibiyet yüzü göremedi. Kırmızı beyazlılar 6 hafta sonunda 2 beraberlik ve 4 de yenilgi aldı. Kalesinde 13 gole engel olamayan Antalyaspor, rakiplerine ise sadece 5 gol atabildi.
8 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK
Fraport TAV Antalyaspor'da, zorlu Erzurum deplasmanına 8 oyuncusundan yoksun gidecek. Antalyaspor'da Serdar Gürler, Drole, Boffin, Bünyamin Balcı, Dever Orgill, Doğukan Sinik, Sidney Sam sakatlıkları, Hakan Özmert ise kırmızı kart cezasından dolayı takımlarını yalnız bırakacak.
Yarın saat 13.30 da oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında Çanakkale bölgesi hakemlerinden Ali Şansalan düdük çalacak.
MUHTEMEL KADRO
Kırmızı beyazlı takımın muhtemel 11'i şöyle: Ferhat, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Nuri Şahin, Ufuk Akyol, Fredy, Podolski, Amilton, Jahovic.
Cezalı: Hakan Özmert
Sakat: Serdar Gürler, Drole, Boffin, Bünyamin Balcı, Dever Orgill, Doğukan Sinik, Sidney SamDHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2020-11-28 12:59:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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