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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Kemerspor - Diyarbekir Spor AŞ: 1-3

DHA

Antalya Kemerspor - Diyarbekir Spor AŞ: 1-3


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)STAT: Kemer İlçe StadyumuHAKEMLER: Alim Kandemir, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Oğuzhan KocaçobanANTALYA KEMERSPOR: Fatih Berkay Sizer(Dk. 71 Tolgahan), Erdin(Dk. 71 Hasan), Deniz (Dk. 79 Talha), Bilal, Hasan Emiroğlu, Umut, Berkay Arslan, Mehmet Kılıç, Mehmet Bayram (Dk.79 Mert), Sercan (Dk.18 Cem)DİYARBEKİR SPOR AŞ: Salih Emir (Dk. 88 Mustafa Pınar), Reşo, İbrahim, Ferhat, Maksut (Dk. 88 Enes), Ethem, Murathan (Dk. 79 Alpay), Ömer (Dk. 95 Emrullah), Mustafa Emre Can , Mehmet (Dk. 79 Onur)GOLLER: Dk. 46 Cem Ünal (Antalya Kemerspor), Dk. 26 İbrahim Has, Dk. 50 Emir Can Sayar, Dk. 94 Ömer Faruk Ermeç (Penaltı) (Diyarbekir Spor A.Ş.)SARI KARTLAR: Berkay Arslan, Bilal Aziz Özer, Berkay Sizer, Erdin Üzer, Tolgahan Kumbasar (Antalya Kemerspor), Maksut Birben, Ömer Faruk Ermeç (Diyarbekir Spor AŞ)Misli.com 3'üncü Futbol Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Diyarbekir Spor A.Ş.'ye 3-1 yenildi.13'üncü dakikada Kemerspor'un kazandığı korner vuruşunu Bilal yaklaşan Deniz ile paslaşarak kullandı. Deniz ceza alanı içine kadar girerken, topu sol köşede uygun durumdaki Umut'a yolladı. Topun gelişine vole vuran Umut'un şutunu defans ve kaleci son anda kurtardı.26'ncı dakikadaki Diyarbekir atağında sağ kanatta topla buluşan Ömer Faruk Ermeç topu ceza alanı çizgisine kadar taşıdı ve ceza alanına ortaladı. Gelen topa iyi yükselen İbrahim Has kafa ile takımını öne geçirdi: 0-1.45'inci dakikadaki Kemerspor atağında sol kanatta topla buluşan Deniz defanstan bir kişiyi çalımladıktan sonra kaleye sert vurdu. Sert gelen topa iyi uzanan Diyarbekir kalecisi Salih Şenbaş parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.46'ncı dakikadaki Kemerspor'un kazandığı korner atışını Bilal Aziz Özer ceza alanı içersine kullandı. Gelen topa Diyarbekir savunması arasında iyi yükselen Cem, kafa ile eşitliği sağladı: 1-1.47'nci dakikadaki Kemerspor atağında sol kanatta topla buluşan Deniz, ceza alanı içerisine kadar girdi ve topu hemen önündeki Cem Ünal'a yolladı. Topun gelişine ters dönerek vuran Cem'in şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.50'nci dakikadaki Diyarbekir atağında sol kanatta topla buluşan Murathan Buruş, topu iyi sürerek ceza alanı içerisinde uygun durumda olan Emir Can Sayar'a yolladı. Uygun durumdaki Emir topa iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.91'inci dakikadaki Diyarbekir Spor atağında topla buluşan Mustafa Pınar sağ kanattan sürdüğü top ile Kemerspor ceza alanına kadar girdi ve topu boş pozisyondaki Ömer Faruk Ermeç'e yolladı. Topun gelişine vuruşu boş kale ile buluşamadı.93'üncü dakikadaki Diyarbekir Spor atağında, Kemerspor ceza alanı içinde topla buluşan Enes, Umut Dilek'in müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem penaltı noktasını işaret etti.94'üncü dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Ömer Faruk Ermeç gole çevirdi: 1-3.Karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2020-11-28 16:40:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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