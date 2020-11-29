Park halindeki minibüs, alev alev yandı



Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, park halindeki minibüs yandı. Minibüsün alev topuna döndüğü an, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yeniköy Mahallesi Serinevler Sitesi önünde park halindeki minibüs, dün saat 16.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle bir anda yanmaya başladı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sonrası minibüs, kullanılamaz hale geldi. Minibüsün yanma anı ise sitede yaşayan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kime ait olduğu bilinmeyen minibüsün seyyar köftekokoreç satış aracı olarak kullanıldığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN

2020-11-29 11:20:45



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