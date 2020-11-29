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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salgın günlerinin en iyi öyküleri belli oldu

İHA

Salgın günlerinin en iyi öyküleri belli oldu

Muratpaşa Belediyesi tarafından Antalya Edebiyat Günleri kapsamında geleneksel olarak verilen öykü ödüllerinin sahipleri belli oldu. En İyi Öykü Kitabı ödülü, Mesafenin Şiddeti’yle Yalçın Tosun ve Lodosla Gelen kitabıyla Jale Sancak’ın oldu. En İyi İlk Öykü Kitabı ödülü de Baran Güzel ve Ferit Sürmeli arasında paylaştırıldı. Antalya Edebiyat Günleri Onur Ödülleri ise Latife Tekin ve Alova’nın oldu.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’nın edebiyat kenti olması için çıktıkları Antalya Edebiyat Günleri yolculuğun 5’inci yılına girdiğini söyledi. Her yıl Türk edebiyatının önemli yazarlarını ve genç yazarları Edebiyat Günleri’nde Antalya’da bir araya getirdiklerini belirten Başkan Uysal, bu yıl pandemi nedeniyle edebiyatçıları davet edemediklerini söyledi. Ancak Antalya Edebiyat Günleri kapsamında en iyi öykü ve en iyi ilk öykü ödüllerini vermeye devam ettiklerini belirten Başkan Uysal, “Antalya Edebiyat Günleri düzenleme kuruluna, ödül seçici kuruluna, edebiyatçılarımıza ve okurlarımıza teşekkür ediyorum. 2021’de sağlıklı günlerde buluşmak üzere edebiyat dolu günler diliyorum” dedi.

En iyi öyküler
Antalya Edebiyat Günleri kapsamında verilen öykü ödüllerinin seçici kurulu bu yıl İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut, Ayşegül Tözeren ve Faruk Duman’dan oluştu.
Seçici kurul, ‘En İyi Öykü Kitabı’ ödülünü iki yazar arasında paylaştırdı. ‘Mesafenin Şiddeti’ kitabıyla Yalçın Tosun ve ‘Lodosla Gelen’le Jale Sancak, ödülün sahibi olurken 5 bin liralık para ödülünü de paylaştı. Seçici kurul, Tosun’u keskinliği varılmadan hissedilemeyen yaşamın sert dönemeçlerini, kırılma ve aydınlanma anlarını zarif üslubuyla öyküye taşımasıyla ödüle değer görürken, Sancak’ın ise gençlik dönemi öykülerinden bugüne uzanan yetkin anlatım dilini, duyarlı gözlem gücünü, toplumsal konularda yazınsal etkiyi göz ardı etmeden söz alma ustalığını bugünkü kuşaklara örneklediğini belirtti.

En iyi ilkler
Antalya Edebiyat Günleri kapsamında ilk öykü kitaplarını yayımlayan yazarlara verilen ‘En İyi İlk Öykü Kitabı’ ödülü de iki isme gitti. Baran Güzel, ‘Her Kötü Geceden Sonra’ ve Ferit Sürmeli, ‘Burası Henüz Hiçbir Yer’ isimli kitaplarıyla ödüle uzandı. Yazarlar, aynı zamanda 2 bin liralık para ödülünü de paylaşırken seçici kurul, Baran Güzel’in “Baba ve oğul olmanın hüzünlü hikayelerini, kahramanlaştırmadan uzak, yalın ve özenli bir dille kaleme almasıyla” ödüle değer görüldüğünü açıkladı.
Seçici Kurul, Ferit Sürmeli’ye ilişkin ödül gerekçesinde “Burası Henüz Hiçbir Yer’de ilerlerken aslında yazarın ‘hiçbir yer’inde geziniyoruz. Ama ikili anlamda. Öncelikle yazı hiçbir yerden yazıldığını sürekli anımsatıyor. Bununla birlikte somutlaşmış bir gerçeklikte sürekli hiçlik vurgulanarak, yazının yaşamla bağı üzerinde duruluyor” ifadelerine yer verdi.

Onur ödülleri
Antalya Edebiyat Günleri’nde geçmiş yıllarda Füruzan, Zülfü Livaneli, Ahmet Telli, Adnan Özyalçıner, İnci Aral, Lale Müldür, Osman Şahin’e düzenleme kurulunca verilen Onur Ödülleri ise bu yıl roman dalında Latife Tekin ve şiirde ise Alova’nın oldu.
Kurul, Latife Tekin’in doğa ve insan emeğinin karşı karşıya olduğu güç ve tahakküm ilişkilerini bir estet olarak ele alıp, edebiyatta başka bir dilin mümkün olduğunu göstererek, özgün bir ‘mitosfer’ yaratımıyla ödüle değer görüldüğünü açıkladı. Düzenleme kurulu, Türk şiirinde toplumcu gelenekle İkinci Yeni’nin 1980 öncesi eriştiği bireşimi kendine özgü bir kültür şiiri ile yükselterek iki binli yıllara taşıyan Alova’ya ilişkin değerlendirmesinde ise, “Onun şiiriyle arkeoloji katı katmanlarından, tarih ideolojik kaypaklıklarından, felsefe bir malumat yığını olmaktan kurtularak, yeni bir şiire sızmakta ve sıradan bugünümüzün gövdesini berkitmekte, meçhul yarına uzanan dallarımızı çiçeklendirmektedir” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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