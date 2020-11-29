Cemil Meriç’e 20 bin kitap bağışı

Başkan Hakan Tütüncü, Tarihi Kentler Birliği’nden ödül alan ve müze özelliği ile Antalya’da ilk olan Cemil Meriç Kütüphanesi’nin kapılarını kitap kurtlarına, 2021’in hemen başında açacağını söyledi. Tütüncü, kütüphaneye 20 bine yakın kitap bağışının yapıldığını duyurdu.

Kepez Belediyesinin, kültür, sanat, bilim ve sosyal yaşam adasına dönüştürdüğü eski Dokuma Fabrikası yerleşkesinde yapımını başlattığı Cemil Meriç Kütüphanesi, kapılarını kitapseverlere açmaya hazırlanıyor.

Müze kimliği ile Antalya’da ilk olan kütüphanenin, iç tefrişatının yapımında sona yaklaşıldı. Kitap rafları yerleştirilen kütüphane, güçlendirme ve restorasyon çalışması yapılan fabrikanın 1000 m2 büyüklüğündeki trafo binasına yapılıyor. Kütüphane, bu özelliğinden dolayı Tarihi Kentler Birliği’nden, ‘Süreklilik Ödülü’ almıştı.



Türkiye’nin dikkatini çeken bir eser olacak

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, yapımıyla yakından ilgilendiği Cemil Meriç Kütüphanesi’nin şantiyesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Açıklamasında, eski Dokuma Fabrikası’nın trafo binasını güzel bir kütüphaneye dönüştürdüklerini belirten Başkan Tütüncü, “Sadece bir kütüphane değil ondan çok ötesi bir müze kütüphane olarak işlev görecek bu tesis, eminim ki Türkiye'de dikkat çeken ve alanında çok önemli bir eser olacak.” dedi.



Ödüllü kütüphane

Tütüncü, kütüphanenin, Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüllendirildiğini anımsatarak, açıklamasında şunları kaydetti: “Eserin güzelliği zaten ortada ama bunun yanında ortaya koyduğumuz vizyonun başarısı da Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüllendirildi. Kütüphanemizin rafları konuldu. Yakın bir tarihte kitaplar yerini alacak.

Kitaba, okumaya, öğrenmeye çok önem veriyoruz. Bunun hepimize çok yakıştığını iddia ediyoruz. Dolayısıyla eğitime, kültüre, öğrenmeye ve bilgiye yönelik çalışmalarımız da belediyecilik faaliyetlerimiz içerisinde ayrı bir yer tutuyor.”



2021’de kapılarını açacak

“Cemil Meriç Kütüphanesi’ni, halkımızla gönül gönüle oluşturuyoruz.” diyen Başkan Hakan Tütüncü, “Kitap bağış kampanyamız da son derece iyi gidiyor. Bugüne kadar kütüphanemize 20 bine yakın kitap bağışlandı. Bağış kampanyamız devam ediyor.” bilgisini paylaştı.

Başkan Tütüncü, kütüphaneyi, 2021'in hemen başında hizmete açmayı planladıklarını, Her şey yolunda gitmesi halinde bu hedefimi gerçekleştireceklerini ifade etti.



Antalya’nın ilk müze kütüphanesi

Cemil Meriç Müze Kütüphanesi’nin alanında Antalya’da bir ilk olduğuna işaret eden Tütüncü, “Tam da çevreye duyarlı bir yaşantının konuşulduğu günlerde Botanik Parkın tam ortasına bir kütüphane yapıyoruz. Eserimiz, Antalya’mıza hayırlı uğurlu olsun.” diyerek açıklamasını tamamladı.



Bağış için ‘kitaplik.kepezbld.gov.tr’ linki

Kitap koleksiyonuna bağışların da kabul edildiği Cemil Meriç Müze Kütüphanesi için Kepez Belediyesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası ile Hukuki Araştırmalar Derneği Antalya Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalanmıştı.

Bu protokolün ardından kütüphaneye internet üzerinden bağış yapılabilmesi için ‘ kitaplik.kepezbld.gov.tr’ linki kuruldu.



Dokuma’nın trafo binasına vefa

Kütüphane, hizmete açıldığında kitapseverlere, 7 gün 24 saat hizmet verecek. Müze kütüphanede, edebiyat tarihinin hatıraları da yer alacak. İki ana salonu bulunan Cemil Meriç Müze Kütüphanesi’nin içerisinde çeşitli atölye çalışmalarının yapılabileceği ve küçük sohbetlerin düzenlenebileceği mekânlar da bulunuyor. Kütüphane, zeytin ve portakal bahçesi, botanik park ve 70 dönümlük koruluk alanın ortasında yer alıyor.

Mimari yapısına uygun şekilde kütüphaneye dönüştürülen trafo binasının bazı elektrik aksamı da korunak, sergilenecek. Yine trafo binasının orijinal mozaikleri Başkan Tütüncü’nün isteği ile yerinde kalmaya devam edecek.

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