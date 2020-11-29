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Antalya'da kıskandıran yaz manzarası Turizm kenti Antalya'da aralık ayına günler kala yazdan kalma günler yaşanıyor

İHA

Antalya'da kıskandıran yaz manzarası Turizm kenti Antalya'da aralık ayına günler kala yazdan kalma günler yaşanıyor

Türkiye’nin birçok bölgesinde kara kış etkisini göstermeye başlarken turizm kenti Antalya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Havanın 22, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, güneşli havayı görenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Sıcak havanın etkisini gösterdiği şehirde, vatandaşlar güneşli havada spor ve yürüyüş yaptı. Sahile gelenler ise kumlara uzanıp kitap okudu, kahve keyfi yaptı. Yerleşik yabancıların yoğunlukta yaşadığı Konyaaltı ilçesinde denize girenlerin büyük çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu görüldü. Turistler çocuklarıyla deniz keyfi yaptı. Sahilde bikini ve şortlarıyla güneşlenenler kadar, kıyafetleriyle denizi izleyenlerin de olduğu görüldü.

"Havadan görüntülendi"
Sahilde yoğunluk ve denize girenler drone ile de havadan görüntülendi.
Köpeğini deniz kenarında gezdiren Anastasya, “Antalya’da hava soğuk değil. Güneş harika. Su biraz soğuk olduğu için denize girmeyeceğim ama ayaklarımı suya sokuyorum” dedi.

"Antalya çok güzel"
Müzeyyen Kankılıç, bu senenin bitmek üzere olmasına rağmen Antalya’da aralık ayına girerken sıcaklığın 21 derece olduğunu söyledi.
Belçika’da havanın çok soğuk olduğunu dile getiren Kankılıç, “Antalya’da çok güzel bir hava var. Güneş, deniz çok güzel. Geldiğim ülkeyle hava karşılaştırılmaz bile. Orada hava çok soğuk. Ben buradan hikaye atınca imreniyorlar, ülkemi, Antalya’yı çok seviyorum. Kış mevsiminde yaz ayı gibi mevsim yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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