Alanya'da yerleşik yabancılar sahili temizledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya'da yerleşik yabancılar sahili temizledi

DHA

Alanya'da yerleşik yabancılar sahili temizledi


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yabancılar, sahilleri koruma etkinliği kapsamında plaj temizliği yaptı.
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Rus ve Kazakistan vatandaşları muhtar Ahmet Top'un öncülüğünde rutin olarak 3 ayda bir plaj temizliği yapıyor. Temiz çevre, yeşil doğa için el ele projesi ile sahilleri temizleyerek farkındalık yaratmaya çalışan grubun, yaklaşık 2 saat süren etkinliğinde 150 kadar Rus ve Kazak aileleri, çocuklarıyla birlikte ellerinde çöp poşetleriyle Mahmutlar sahilini temizledi.
'FARKINDALIK İÇİN SAHİL TEMİZLİĞİ YAPIYORUZ'
Etkinlik hakkında bilgi veren muhtar Ahmet Top, etkinliği 3 ayda bir gerçekleştirdiklerini kaydetti. Top, "Biz burada yerleşik yabancılarımızla farkındalık oluşturmak için kumsal temizliğine başladık. Biz bunu rutin şekilde yapıyoruz. Amacımız temiz çevre, yeşil doğa için insanları bilinçlendirmek, kumsalımızın, ilçemizin kıymetini bilmek. Burada katılanlara teşekkür ediyorum. Hep beraber el ele çevremizi ve yaşadığımız yerleri koruyalım, diyorum" dedi.
'MAHMUTLAR'I ÇOK SEVİYORUZ'
Mahmutlar'da yerleşik yaşayan Kazakistan vatandaşı Aygül Konysbayeva, "İnsanları böyle topluyoruz. Sosyal projeler yapıyoruz. Bugün de Ahmet Bey bize yardımcı oldu. Temizlik yaptık. Mahmutlar'ı çok seviyoruz. Alanya'yı ve Türkiye'yi çok seviyoruz. Burada oturuyoruz. O yüzden bizim evimiz temiz olsun diye böyle beraber buluşuyoruz ve sosyal projeleri yapıyoruz" diye konuştu.
Alanya Kazakistan Derneği Başkanı Aygül Dautbayeva da etkinlikle ilgili "Yapılan bu projeyi destekliyorum. Alanya'mızı temiz tutmak istiyoruz. Çünkü Alanya bizim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2020-11-29 14:29:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da kıskandıran yaz manzarası Turizm kenti Antalya'da aralık ayına günler kala yazdan kalma günler yaşanıyor
YEREL HABERLER Antalya'da kıskandıran yaz manzarası Turizm kenti ...
Alanya'da yaşayan yabancılar bu defa mayoları ile değil çöp torbalarıyla sahile akın ettiler Ruslar güneşli havada sahillerde çöp topladı
YEREL HABERLER Alanya'da yaşayan yabancılar bu defa mayoları ile ...
Eşi terk edince evini kurşunladığı kayınpederini, baklavayla zehirledi
YEREL HABERLER Eşi terk edince evini kurşunladığı kayınpederini, ...
Karşıyaka’nın çehresi değişti
YEREL HABERLER Karşıyaka’nın çehresi değişti
Kısıtlama saatlerinde Meydan Altgeçidi asfaltı yenilendi
YEREL HABERLER Kısıtlama saatlerinde Meydan Altgeçidi asfaltı ...
Doğru ilaç kullanımı için hazırlanan broşürler 81 ile gönderildi
YEREL HABERLER Doğru ilaç kullanımı için hazırlanan broşürler 81 ile ...
Cemil Meriç’e 20 bin kitap bağışı
YEREL HABERLER Cemil Meriç’e 20 bin kitap bağışı
Saat kulesine 'Ramocan' yazısına 1 yıl hapis
YEREL HABERLER Saat kulesine 'Ramocan' yazısına 1 yıl hapis
Miran: “Sözleşmeli ve ücretli çalışma yerine kadro verilsin’
YEREL HABERLER Miran: “Sözleşmeli ve ücretli çalışma yerine kadro ...
Salgın günlerinin en iyi öyküleri belli oldu
YEREL HABERLER Salgın günlerinin en iyi öyküleri belli oldu
Kısıtlamadan kurtulmak için taksiyle uyuşturucu satışı
YEREL HABERLER Kısıtlamadan kurtulmak için taksiyle uyuşturucu ...
Park halindeki minibüs, alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki minibüs, alev alev yandı
Antalya’da kuraklık nedeniyle Üzümdere Irmağı kurudu Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 5-6 metre derinliğe sahip ırmağın kuruması bölge halkını üzdü
YEREL HABERLER Antalya’da kuraklık nedeniyle Üzümdere Irmağı ...
Eğirdir, kimyasal kirlilik nedeniyle köpürüyor
YEREL HABERLER Eğirdir, kimyasal kirlilik nedeniyle köpürüyor
Amerika'dan geldi, üretimi 2 bin tonu aştı
YEREL HABERLER Amerika'dan geldi, üretimi 2 bin tonu aştı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden “Üreten Kadınlara” tesis desteği
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden “Üreten ...
Pandeminin golf turizmine etkisi: 210 milyon dolar kayıp
YEREL HABERLER Pandeminin golf turizmine etkisi: 210 milyon dolar ...
Antalya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Antalya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Antalya Kemerspor - Diyarbekir Spor AŞ: 1-3
YEREL HABERLER Antalya Kemerspor - Diyarbekir Spor AŞ: 1-3
Finike'de uyuşturucu ticaretine tutuklama
YEREL HABERLER Finike'de uyuşturucu ticaretine tutuklama
Antalya merkezli 4 ilde 94 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya merkezli 4 ilde 94 bin 500 litre kaçak ...
Zatürreden korunmanın en etkili silahı güçlü bir bağışıklık sistemi Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Döndü Güneylioğlu: "Bağışıklık sistemini güçlendirici besinlerden beslenmek zatürreden korunmak için en etkili yöntemlerden biri" "65 yaş üstü hastalara, kanser, kronik akciğer hastalığı olanlar, kemoterapi alanlar, başka hastalıklardan dolayı bağışıklık sistemi düşük olanlarda zatürre aşısı yapılmalıdır"
YEREL HABERLER Zatürreden korunmanın en etkili silahı güçlü bir ...
Hırsızı yere yatırıp polisi beklediler
YEREL HABERLER Hırsızı yere yatırıp polisi beklediler
Küçük öğrencilerden sağlık çalışanlarına anlamlı klip
YEREL HABERLER Küçük öğrencilerden sağlık çalışanlarına anlamlı klip

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X