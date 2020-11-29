Serik Belediyespor - Kırklarelispor: 1-1

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Ünal Doğru, Ali Rıza Öztürk

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir, Ercan Şirin, Atakan Cangöz (Dk.85 Yusuf Çelik), Murat Güğrbüzerol (Dk.90+6 Mustafa Çınar), Sinan Kalaycı, Gökay Eser (Dk.65 Mahsun Çapkan), Yusuf Onur Arıkan, Abdulsamet Burak, Sefa Narin, Emre Bekir, Erkan Şahin (Dk.46 Sinan Özkan)

KIRKLARELİSPOR: Umut Kaya, Serkan Sözmen, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Görkem Bitin, Atakan Arslan (Dk.58 Kubilay Akyüz), Yunus Emre Yalçın (Dk.90+3 Muhammet Sezgiz Trkeri), Mert Sinan Pekesen, Hamza Özdemir (Dk.46 Arda Hilmi Şengör), Ersel Aslıyürek (Dk.58 Emre Balkı), Davut Babur

GOLLER: Dk.68 Sinan Kalaycı (Serik Belediyespor), Dk.38 Görkem Bitin (Kırklarelispor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.84 Görkem Bitin (ikinci sarı) (Kırklarelispor)

SARI KARTLAR: Atakan Cangöz (Serik Belediyespor) Mert Sinan Pekesen, Hamza Özdemir, Umut Kaya, Görkem Bitin (Kırklarelispor)Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor ile Kırklarelispor karşılaştı. Maç 1-1 sona erdi. Maç öncesi yaşımını yitiren Ajantinli futbolcu Maradona için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Maça Kırklarelispor orta vuruşu ile başladı.

38'inci dakikada gelişen Kırklarelispor atağında Görkem Bitin topu filelerle buluşturdu: 0-1.

68'inci dakikada Sinan Kalaycı´nın ceza sahası dışından vurduğu top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-11-29 15:37:38



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