Serik Belediyespor - Kırklarelispor: 1-1

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)STAT: İsmail Oğan
HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Ünal Doğru, Ali Rıza Öztürk
SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir, Ercan Şirin, Atakan Cangöz (Dk.85 Yusuf Çelik), Murat Güğrbüzerol (Dk.90+6 Mustafa Çınar), Sinan Kalaycı, Gökay Eser (Dk.65 Mahsun Çapkan), Yusuf Onur Arıkan, Abdulsamet Burak, Sefa Narin, Emre Bekir, Erkan Şahin (Dk.46 Sinan Özkan)
KIRKLARELİSPOR: Umut Kaya, Serkan Sözmen, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Görkem Bitin, Atakan Arslan (Dk.58 Kubilay Akyüz), Yunus Emre Yalçın (Dk.90+3 Muhammet Sezgiz Trkeri), Mert Sinan Pekesen, Hamza Özdemir (Dk.46 Arda Hilmi Şengör), Ersel Aslıyürek (Dk.58 Emre Balkı), Davut Babur
GOLLER: Dk.68 Sinan Kalaycı (Serik Belediyespor), Dk.38 Görkem Bitin (Kırklarelispor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.84 Görkem Bitin (ikinci sarı) (Kırklarelispor)
SARI KARTLAR: Atakan Cangöz (Serik Belediyespor) Mert Sinan Pekesen, Hamza Özdemir, Umut Kaya, Görkem Bitin (Kırklarelispor)Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor ile Kırklarelispor karşılaştı. Maç 1-1 sona erdi. Maç öncesi yaşımını yitiren Ajantinli futbolcu Maradona için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Maça Kırklarelispor orta vuruşu ile başladı.
38'inci dakikada gelişen Kırklarelispor atağında Görkem Bitin topu filelerle buluşturdu: 0-1.
68'inci dakikada Sinan Kalaycı´nın ceza sahası dışından vurduğu top ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2020-11-29 15:37:38
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